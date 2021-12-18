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四大公投日　四案都未過關立法委員劉建國：感謝全民選擇

▲雲林立法委員劉建國12月10日於斗六南聖宮舉行公投說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、齊到斗六，親自向民眾說明四大公投。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員劉建國12月10日於雲林斗六南聖宮舉行公投說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、齊到斗六，親自向民眾說明四大公投。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

1218反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選4大公投案，各地選票陸續開出，估計晚間10點前將完成開票，以目前的開票趨勢，4案預估會因為未達門檻而不會通過。立法委員劉建國表示，非常感謝台灣人民以理性選擇了對台灣最好的方向，也給執政黨許多思考，未來不能以此自滿，要持續改革、帶領台灣前進。

四大公投案在這幾個月內形成激戰，劉建國與選區內的黨公職全員出動，不僅召開100場公投說明會向地方鄉親說明政策；也在雲林各鄉鎮的菜市場加強說明；還出動廣告車加強宣傳。

劉建國表示，公投並不是政黨對決，是人民決定政策的方向，這時候是台灣能不能順利轉型的關鍵時刻，所以必須要讓人民充分了解公投內容、後續影響，以理性思考來做出有利於台灣未來的選擇。不管是投同意或不同意的民眾，都是為台灣著想。

此次四大公投都未過關，劉建國認為，這代表台灣人民已經了解國家發展正在起飛，不想再走回頭路！能源轉型必須繼續走下去，全力發展安全穩定的綠能供電，空汙越來越少，才會有更多台商回流、外商來台設廠；與民主國家陣營站在一起，政治經貿文化往來越來越熱絡，優秀農產品都能夠順暢銷售到許多國家，台灣崛起指日可待。

劉建國也提醒，執政團隊不能以此自滿，要持續打拚、堅持改革、帶領台灣前進，建國也會一直正向監督問政、堅持對台灣最好的方向。

民進黨雲林黨部主委江宗保表示，在公投成案之後，雲林黨部全力動員，與立委劉建國、蘇治芬、以及所有的黨公職全力出動，向民眾說明公投內容與影響。這中間的過程有很多的反應，都是為了國家好、為了雲林好，會彙整給執政團隊了解。

江宗保表示，雲林是養豬大縣，尤其二崙鄉的養豬鄉親很多，立委劉建國與雲林黨部在二崙加強舉辦許多場說明會，要讓在地鄉親更深入瞭解「萊豬進口」政策的考量與評估。二崙反萊豬公投的投票結果，不同意票大大的超越了同意票，這代表了豬農朋友大力地支持劉建國委員與民進黨，相信民進黨的政策可以給養豬產業更大的發展與前景。

江宗保最後說，雲林公投案不同意票全面大勝，並不會以此自滿，雲林黨部會持續反應地方心聲到中央，並與中央腳步一同，持續堅持對台灣最好的道路。


►聽Podcast #我在案發現場

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