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全台「四個同意」縣市曝光　國民黨佔8個、綠營3執政縣市被翻盤

▲▼全台12個縣市投出四個同意。（圖／翻攝中選會）

▲全台12個縣市投出四個同意。（圖／翻攝中選會，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

1218四大公投案結果於晚間8點11分出爐，四案不同意票大於同意票；不過，全台共有12縣市投出「四個同意」國民黨執政縣市佔8個，而民進黨執政縣市佔3個。

國民黨在本次公投中訴求「四個同意」，並於全台各地舉辦街講，爭取選民支持；民進黨則喊出「四個不同意」捍衛政策。但四公投案最終因為未達25％的門檻（約495萬票）而未過關。

全台投出四個同意的縣市一共有12個，國民黨佔8個，包括台東縣、花蓮縣﹑金門縣、連江縣、澎湖縣﹑南投縣、 苗栗縣、新竹縣。

民進黨執政的桃園市、基隆市、新竹市投出「四個同意」。民眾黨執政的台北市，也是投出四個同意，同意票380萬4755票大於不同意426萬2451票。

根據中選會開票統計，第17案「重啟核四」同意票380萬4755票、不同意票426萬2451票；第18案「反萊豬」同意票393萬6554票、不同意票413萬1203票；第19案「公投綁大選」同意票395萬1882票、不同意票412萬38票；第20案「珍愛藻礁」同意票390萬1171票、不同意票416萬3464票。

《公民投票法》第29條明定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

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