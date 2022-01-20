修憲審查國民黨二度缺席　邱顯智：恐只有18歲公民權成案

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

修憲委員會在18日通過18歲公民權後，20日第二次審查會議逐條討論包含廢考監、降低修憲門檻、恢復內閣同意權等修憲提案，但藍營立委持續缺席，對此，時代力量立委邱顯智表示，時代力量的立場很清楚，就是希望朝野政黨共同參與這次難得的憲法時刻，「國民黨請共同承擔歷史的任務。」

20日是修憲委員會第二次審查會議。包含廢除考試院、監察院、降低修憲門檻、總統赴立院國情報告、內閣同意權及環境權、動物權等修憲提案的逐條討論，但藍營立委持續缺席，朝野三黨也未達成共識，輪值召委、民進黨立委周春米宣布，相關修正條文都將暫予保留。

邱顯智表示，20日的審查會討論很多重大議題，包括人權保障入憲、中央政府體制、廢考監二院和中央民意代表聯立制。但是，國民黨還是拒絕參加會議。於是可以送出修憲委員會交付院會處理的可能只有18歲公民權。其他重大的議題和條文就會先保留在委員會。

邱顯智指出，時代力量的立場很清楚，就是希望朝野政黨共同參與這次難得的憲法時刻，在上一次修憲的17年後，進行修憲公投複決。除了18歲公民權外，時代力量也希望包括基本權入憲等朝野政黨都有提案的議題，甚至降低修憲門檻、廢除考監兩院等等有高度共識的議題，也可以儘量在修憲委員會形成多數黨共識。

對於各項修憲議題，邱顯智表示，「修憲門檻」這個程序性的規定是重中之重。因為從2005年提高修憲門檻到今天，再也沒有一次成功的修憲。甚至這次連國民黨都有提案、早就形成共識的18歲公民權，還是可能因為國民黨杯葛而無法通過。

邱顯智指出，現在的憲法已經變成萬年鐵籠憲法，更脫離台灣政治經濟和文化的現實狀況，也沒辦法無法與時俱進。所以，除了18歲公民權外，降低修憲門檻真的是第10屆立法院修憲委員會的歷史任務。

邱顯智表示，廢考監二院，不但符合國際潮流，讓台灣政府體制可以更有效地運作，也是台灣憲法正常化的重要指標。人權入憲，同樣是有急迫性的修憲議題。這些基本人權，有些已經透過大法官解釋建構而有了雛型，但還有不少重要的基本人權，需要透過憲法地明文規定，給予人民明確地保障。

邱顯智呼籲，不論這個臨時會修憲進度走到什麼程度，朝野政黨都能繼續攜手走下去，透過持續討論與溝通，讓這個冬天來不及送出修憲委員會的議題與條文，在2024年以前完成立法院程序，交給台灣人民決定。