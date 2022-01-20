郝龍斌喊「藍白合」　黃光芹批「綏靖主義」：見三腳督就嚇得屁滾尿流

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

對於2022台北市長選舉，前台北市長郝龍斌19日表示，若台北市副市長黃珊珊拿15%至18%，國民黨立委蔣萬安就非常危險，因此要尋求「藍白合」，對此，資深媒體人黃光芹批評，郝龍斌一見三腳督，就嚇得屁滾尿流，甚至提前求和，「綏靖主義，長了他人的威風！」

台北市長選戰激烈，蔣萬安呼聲最高、黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，包括衛福部長陳時中、前台中市長林佳龍、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等。

郝龍斌指出，黃珊珊當過台北市議員，還有台北市長柯文哲背後的行政資源支持，最後下來只會跟蔣萬安兩敗俱傷。以藍營的角度當然不希望黃珊珊選，但對民眾黨來說，當然會需要母雞去帶動議員參選人，「如果國民黨要在台北市穩穩的贏，跟民眾黨合作是最好的方式。」

根據媒體民調顯示，蔣萬安不管對上誰都大幅領先，黃光芹表示，北市選戰呈現1大2小的局面，政治不能想當然爾，一見三腳督，就嚇得屁滾尿流，甚至提前求和，「郝龍斌倡議藍白合師出無名也就算了，還使他成為張伯倫。」

黃光芹指出，藍白合與否未來要看幾個指標：首先，黃珊珊選不贏，她為什麼要選，維護民眾黨的主體性？再者，黃珊珊會拉藍營多少票？根據交叉分析，如果她在中間、民眾黨和時代力量的支持度上較有影響力，為何急著屈膝？第三，就算合作談成，民眾黨的票會順勢轉移？

黃光芹表示，不然2014民進黨禮讓台北市長柯文哲，兩強對決，藍輸得更慘，「隔空示愛，等對手就地要價、自身割地賠款，對國民黨到底有什麼好處？」