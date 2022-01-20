　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「這很難嗎？」　林為洲「12字口訣」助國民黨再起

▲▼公投說明會第一場,反萊豬正方代表林為洲。（圖／記者李毓康攝）

▲林為洲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨遭逢公投、中二補選、罷昶挫敗，未來將如何再起，備受外界關注。對此，國民黨立委林為洲今（20）日在臉書表示，這題很簡單，黨公職人員，做好該做的事情，積小勝成大勝。

林為洲表示，縣市首長，治理好縣市，提高縣市民對黨籍首長的滿意度，不知如何做，去找滿意度高的首長（譬如侯友宜）取經學習。

林為洲指出，立院黨團處理好每次議題的攻防，選擇好議題戰場，做好在野黨監督、糾錯、打弊、超前倡議政策的角色，議題攻防就是一場戰役，累積的戰果會反應在大選成為輸贏基礎。選戰開打再優化選舉的技術，進而贏得戰爭等級的大選。

林為洲以最近立法院攻防為例：
1.成功阻擋「地制法」一字修法。
2.酒駕加重罰責修法排入臨時會議程。
3.要求華視總經理因發言不當下台。

林為洲說，看似簡單的結果，其中都涉及政治的判斷、議事程序的攻防、布署、統御，每個事件也許不大，但累積小勝才能成大勝。較為可惜的是，這波疫情再起，機場入境管制、防疫旅館管理，已是公認的破口源頭，但國民黨並沒有提出強調超前的預警政策建議，或針對疏失提出建設性的批判，這個就可惜了。

林為洲強調，黨籍公職人員，做好該做的事情，才是國民黨務實再起的機會，切莫期待「鴻鵠將至」一槍打趴對手的絕招，「這很難嗎？」

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
男近70年沒洗澡「全世界最髒」　最新檢測結果驚人
快訊／東吳大學擴大採檢！　兩天估篩檢5000人
高雄媽確診「匡列218人」！　從事職業別曝光
快訊／鳳梨被爆偷吃4寶媽！　女友發聲了
高雄+3染疫「全台都有也不奇怪」！　醫籲：有1現象去快篩
感染源都不明！　陳時中點「4傳播鏈」列調查重點
獨／高雄2消防員遭隔離！　全隊匡列採檢
快訊／北市足跡擴大！增大安、大同「2診所」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「這很難嗎？」　林為洲「12字口訣」助國民黨再起

北市加開2處接種站！增1.1萬劑高端、BNT　連續5天上下午都能打

內政部2年內砸250億改善道路　建置全齡化使用的市區環境

快訊／北市曝確診足跡！曾赴大安區某微整形診所　大同區耳鼻喉科就醫

賴清德挑戰2024？ 林濁水：應該沒有副總統不希望當總統的

「藍營被打的潰不成軍」　邱毅揭敗因：馬英九、朱立倫迷信親信政治

快訊／待東吳大學近8小時！北市公布確診足跡　曾搭板南、淡水信義線

「竹竹併一定要含苗栗」　林濁水嗆綠強推《地制法》違背過去立場

桃機爆隔離衣重複使用　鄭麗文：「脫罩嗨唱的陳時中」快振作！

「開放核食也不保證入CPTPP」　賴士葆批：犧牲國民換沒把握的利益

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

姐姐被調皮猴「爬頭當坐騎」　歐告救主燦笑狂盯：什麼？

去年差點分手SE7EN！李多海鏡頭前淚崩　約會被粉絲撞見…他直接甩手逃跑XD

「這很難嗎？」　林為洲「12字口訣」助國民黨再起

北市加開2處接種站！增1.1萬劑高端、BNT　連續5天上下午都能打

內政部2年內砸250億改善道路　建置全齡化使用的市區環境

快訊／北市曝確診足跡！曾赴大安區某微整形診所　大同區耳鼻喉科就醫

賴清德挑戰2024？ 林濁水：應該沒有副總統不希望當總統的

「藍營被打的潰不成軍」　邱毅揭敗因：馬英九、朱立倫迷信親信政治

快訊／待東吳大學近8小時！北市公布確診足跡　曾搭板南、淡水信義線

「竹竹併一定要含苗栗」　林濁水嗆綠強推《地制法》違背過去立場

桃機爆隔離衣重複使用　鄭麗文：「脫罩嗨唱的陳時中」快振作！

「開放核食也不保證入CPTPP」　賴士葆批：犧牲國民換沒把握的利益

高雄隔5個月零本土破功　國小家長收「寒假營隊停辦」簡訊崩潰

台灣人也能申請！Airbnb邀旅客免費住義大利一年　還能當房東賺錢

高雄零本土破功！1家三口確診　好市多、幼兒園大消清畫面曝

台澳混血兒「黑嘉嘉PR值多少？」鄉民曝1特質推爆：贏一堆女藝人

台3年後跨入超高齡社會　「樂齡宅」風潮從北燒到南

網路溫度計／疫苗搶打潮「拒打族」無感！　15大「說不」理由

快訊／疫情延燒　高雄港34號馬頭「人龍」篩檢畫面曝！

新婚半年詭淪染血碎屍！　她和老婆「慘遭肢解」整袋丟路邊

房貸族注意！市場若升息2碼　 總繳利息不只33萬

月薪6萬繳完房貸就吃土！他苦問「真有人月繳3萬？」　過來人笑了

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

政治熱門新聞

快訊／西堤傳播鏈再爆「雙北足跡」　板橋高鐵、板南線2站

北北基桃竹確診現蹤　蘇貞昌：沒有升三級計畫

曾去微整形診所！北市曝確診足跡

快訊／待東吳大學近8小時！北市公布確診足跡　曾搭板南、淡水信義線

F16V殉職飛官父悲請政府照顧「無緣媳婦」

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

快訊／拍板！教召5次有獎金

獨／亞東醫院Omicron再爆1確診　隔離期「陰轉陽」

台中交通局秀證據：「中捷藍線變更」始作俑者是林佳龍

快訊／科技廠女染疫足跡曝　曾搭桃園公車轉捷運板南線

家長注意！北市寒假實體課輔喊卡　12縣市校園措施一次看

陳水扁昨追加莫德納疫苗

14天教召新制上路　津貼1.5倍發放最高拿1350元

亞東護理師3歲兒「篩3次」才確診　上週去兒童新樂園、板橋大遠百

更多熱門

相關新聞

「藍營被打的潰不成軍」　邱毅揭敗因：馬英九、朱立倫迷信親信政治

「藍營被打的潰不成軍」　邱毅揭敗因：馬英九、朱立倫迷信親信政治

立委陳柏惟罷免案過後，藍營連戰連敗，包含四大公投、中二選區補選、立委林昶佐罷免案，都慘遭滑鐵盧，黨主席朱立倫也成為眾矢之的，對此，前國民黨立委邱毅表示，藍綠的政治文化不同，國民黨迷信「親信政治」，導致決策緩慢、賞罰不明，甚至自毀長城，「馬英九、朱立倫都是如此。」

張亞中號召1月23日牽手護中正　蔡易餘：膜拜獨裁者

張亞中號召1月23日牽手護中正　蔡易餘：膜拜獨裁者

林楚茵秀空照圖　爆雲林張家青埔宮違建鐵證　

林楚茵秀空照圖　爆雲林張家青埔宮違建鐵證　

黃偉哲是「抓耙仔」？　林靜儀：國民黨不要置身事外

黃偉哲是「抓耙仔」？　林靜儀：國民黨不要置身事外

藍營擋下「帝制法」　喊話蔡政府：勿為一黨之私犧牲人民福祉

藍營擋下「帝制法」　喊話蔡政府：勿為一黨之私犧牲人民福祉

關鍵字：

林為洲國民黨

讀者迴響

熱門新聞

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

即／高雄一家3口確診「感染源釐清中」！

快訊／高雄一家3口確診！今增13例本土、境外24例

即／高雄某幼兒園配合疫調全校快篩

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

謝和弦爆Keanna戰ØZI「床上超主動」內幕！

明起去12場所須出示接種紀錄

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

男藝人網紅都這樣約砲！「最偏好1類女孩」

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

台灣地底竟藏12座核四電力　比爾蓋茲搶進

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

快訊／高雄一家三口確診　父有北部足跡Ct值僅11.5

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面