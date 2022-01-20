「這很難嗎？」　林為洲「12字口訣」助國民黨再起

▲林為洲。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨遭逢公投、中二補選、罷昶挫敗，未來將如何再起，備受外界關注。對此，國民黨立委林為洲今（20）日在臉書表示，這題很簡單，黨公職人員，做好該做的事情，積小勝成大勝。

林為洲表示，縣市首長，治理好縣市，提高縣市民對黨籍首長的滿意度，不知如何做，去找滿意度高的首長（譬如侯友宜）取經學習。

林為洲指出，立院黨團處理好每次議題的攻防，選擇好議題戰場，做好在野黨監督、糾錯、打弊、超前倡議政策的角色，議題攻防就是一場戰役，累積的戰果會反應在大選成為輸贏基礎。選戰開打再優化選舉的技術，進而贏得戰爭等級的大選。

林為洲以最近立法院攻防為例：

1.成功阻擋「地制法」一字修法。

2.酒駕加重罰責修法排入臨時會議程。

3.要求華視總經理因發言不當下台。

林為洲說，看似簡單的結果，其中都涉及政治的判斷、議事程序的攻防、布署、統御，每個事件也許不大，但累積小勝才能成大勝。較為可惜的是，這波疫情再起，機場入境管制、防疫旅館管理，已是公認的破口源頭，但國民黨並沒有提出強調超前的預警政策建議，或針對疏失提出建設性的批判，這個就可惜了。

林為洲強調，黨籍公職人員，做好該做的事情，才是國民黨務實再起的機會，切莫期待「鴻鵠將至」一槍打趴對手的絕招，「這很難嗎？」