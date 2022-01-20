朱立倫出征年底大選提振藍營士氣？　葉元之：建議他選台南市長

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底就是縣市首長選戰，但藍營因公投、補選、罷免幾次敗仗士氣低落，黨主席朱立倫更成為眾矢之的，對此，新北市議員葉元之表示，朱立倫要擺脫現在的困境，參選台南市長是個不錯的方式，「就算落選大家也不會罵你嘛！又可以撕掉不承擔的標籤，不是很棒嗎？」

葉元之說，朱立倫不要再去談2024，不管宣不宣布都不要，不然只會讓支持者覺得朱立倫對2024起心動念，朱立倫曾說會推出最強候選人，但現在藍的也不喜歡朱、綠的也不喜歡，「現在來看，很明顯朱立倫就不是最強候選人。」

核食議題部分，藍營立場反覆，國民黨14日透過新聞稿指出，只要日本能向台灣保證進口食品安全，國民黨就同意日本核食進口。對此，中廣董事長趙少康批評，反對日本核食進口是國民黨的政策，是前副主席郝龍斌發起公投，經700多萬人投票通過的，要改變不是不可以，但絕不是這樣草率，「有這樣的在野黨，難怪民進黨肆無忌憚、橫行霸道！」

對於藍營基層輿論炸鍋，批評國民黨中央說法急轉彎，朱立倫16日強調，對於任何有可能傷害國人健康的，國民黨絕對反對，一定跟全民站一起。

對此，葉元之指出，一開始黨中央的新聞稿是說，「政府若能確保核食，國民黨就不反對」，趙少康出來罵完之後，黨中央改口「若政府不能保證核食100％安全，國民黨堅持反對」，但這兩項說法有什麼不一樣，「所以現在不是朱立倫講什麼的問題，而是大家看朱立倫不順眼。」

葉元之表示，藍營很困惑朱立倫為何罷免、補選敗選後還要推給前任主席江啟臣、為何不願意出面開記者會、為何決策圈這麼小、為何發布核食議題時不找大家商量，「所以大家都要k你一下，讓朱立倫知道以後講什麼話、做什麼決策都要先商量。」

葉元之指出，朱立倫要擺脫現在的困境，參選台南市長是個不錯的方式，朱現在已經被貼標籤說「不承擔」，最傷的時候就是2016年的「換柱」，要把標籤撕掉最好的方式就是學洪秀柱，洪秀柱去艱困選區台南選立委，即便沒選上，她現在在黨內的威望還是很高。

葉元之說，也可以敵為師，蔡英文2014年在新北市長選舉一役背水一戰，即便落敗，但綠營認為蔡英文願意為黨一戰、勇於承擔，因此聲望仍水漲船高，朱立倫此刻可以去為黨一戰，不要挑藍營有優勢的台北、桃園，選擇相對弱勢的台南市，「就算落選大家也不會罵你嘛！又可以撕掉不承擔的標籤，不是很棒嗎？」