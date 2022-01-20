「藍營被打的潰不成軍」　邱毅揭敗因：馬英九、朱立倫迷信親信政治

▲前國民黨立委邱毅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立委陳柏惟罷免案過後，藍營連戰連敗，包含四大公投、中二選區補選、立委林昶佐罷免案，都慘遭滑鐵盧，黨主席朱立倫也成為眾矢之的，對此，前國民黨立委邱毅表示，藍綠的政治文化不同，國民黨迷信「親信政治」，導致決策緩慢、賞罰不明，甚至自毀長城，「馬英九、朱立倫都是如此。」

對於藍綠政治文化，邱毅指出，民進黨叫「分贜政治」，做老大的帶頭衝鋒，在過程中賞罰分明，有功勞者論功行賞，雖被稱為派系分贜，卻也算是激勵的誘因，所以具有戰狼般的戰鬥力，常能出現扭轉敗局、反敗為勝的大驚奇。

邱毅表示，國民黨叫「親信政治」，做老大的只信任少數親信，在戰鬥時由親信擔任監軍，常出現「外行指導內行」的情況。在前線作戰的人，不僅要對付外敵，還要奉承討好親信，面對親信的胡亂指揮，只能唯唯諾諾的聽命行事，否則立下再大戰功，也是「有功無賞，打破要賠」。久而久之，國民黨戰將凋零，戰鬥力衰頹。

邱毅指出，國民黨的親信政治在前總統馬英九時期達到顛峰，所以被外界稱為「馬金體制」，在核心的大親信下開枝散葉，又存在多層次的中小親信，弄到最後變成決策緩慢、賞罰不明，甚至自毀長城，「而高高在上的馬英九還在自我感覺良好，自嘆『朕非亡國之君，諸臣皆亡國之臣』。」

邱毅表示，在馬英九以後，朱立倫又是一個明顯的例子，只不過馬英九時期，國民黨執政又家大業大，還有些本錢可以虛耗。到了朱立倫時期，國民黨已成蹩腳的在野黨，又是財務困窘阮囊羞澀的破落戶，自然無法扺擋民進黨抄家滅族式的鬥爭。

邱毅分析，民進黨每場戰役皆由總統蔡英文、副總統賴清德領軍，人人都奮勇爭先，力求表現，只要立下戰功，一定在權位或利益有所封賞，你把這個叫分贜機制也罷，叫誘因機制也可以，反正是戰鬥力爆棚，具有轉敗為勝的翻盤能力，因此能每戰皆捷，打得國民黨潰不成軍。

邱毅批評，現在很多人要求國民黨做敗戰後的檢討，但若不直指癥結所在的「親信政治」，最後的檢討結果一定是團結、不要批評、鞏固領導中心，「證諸實際情況，不正是如此嗎？」