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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣史上第一次大規模公投　林智堅對結果有信心

▲林智堅樂觀看1218　「對公投結果有信心」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林智堅說，對公投結果有信心。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

全國性公民投票案第17案至第20案投票於今(18)日上午8時至下午4時舉行，本次公投包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案，新竹市長林智堅今上午10時許前往新竹高商投票，他表示，這次是台灣史上第一次大規模公投，他也對公投結果有信心。

林智堅說，台灣是一個成熟且自由的民主國家，這段期間行政團隊更全台下鄉宣講，充分說明四項公投如何掌握國家未來關鍵，尤其攸關國家經貿、能源轉型、民主深化等議題，再次呼籲市民朋友趁今天天氣好，投下四個不同意，讓自由自信的台灣和世界平起平坐。

此外，針對全國唯一的新竹地方性公投「喝好水」，林智堅市長表示，他自己是提案的連署人，在該議題上地方政府過去也與中央攜手，做了許多工作，包括桃竹備援管線、北水南送等，盼在今公投結果後，能給予地方政府更大力量，為喝好水做更多努力。

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