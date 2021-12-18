桃園防疫旅館群聚！柯文哲酸：發生在台北才是問題　其他都不是問題

記者袁茵／台北報導

台北市、桃園市分別有防疫旅館爆群聚感染，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲18日表示，確實有可能透過天花板上的通風系統互相感染，但也可能是人員管理問題，呼籲符合資格民眾趕快打第3劑疫苗；至於桃園市長鄭文燦是否要負起責任？柯文哲直言，「發生在台北才是問題，發生在其他地方都不是問題。」

▲柯文哲18日完成公民投票。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

關於台北市防疫旅館被中央認定群聚感染，究竟是空氣傳染可能性大，還是環境污染可能性大？柯文哲18日上午前往金甌女中投公民票時回應，從數字上來看，全球已出現第4波感染，第一波是2020年秋冬季，第二波是印度死傷慘重，第三波是Delta變種病毒，第四次則跟Omicron變種病毒有關係，「不要看台灣沒什麼案例，全世界是上升的。」

柯文哲提及，疫情在全球非常嚴重，就算打2劑疫苗也不保證不會被感染，只是感染率較低，過去防疫旅館措施不像醫院一樣嚴謹，包括公共設備等，所以不論是台北市或桃園市的2個防疫旅館案例，專家一看就知道是旅館內感染，但硬體設備要改善相當困難，公共設備是好幾個房間共用，如果沒做到阻絕、隔絕的話，確實可能透過天花板上的通風系統互相傳染。

柯文哲表示，但也可能是人員管理問題，送物品時不可以同時開門，而送物品人員也不可以去觸碰門把，只是一下子要更改公共設備相當困難，該怎麼盡量去矯正，「我們大概會下令所有防疫旅館去檢查。」而送物品的管理SOP也要更精進。

柯文哲直言，「7＋7」（7天在防疫旅館居家檢疫、7天在家居家檢疫）政策後，危險度會更高，但他也知道這不可能更改，因為民眾已經將定好房間，若要更改一定會大亂，「所以『7＋7』政策是硬著頭皮要做，這我也可以理解。」在此基礎上，就要盡量去防守自己的防疫政策，但因為沒有戰爭是靠防守打贏，所以也拜託民眾盡快接種第2劑疫苗，而打完2劑疫苗且滿5個月的人，也要盡量去打第3劑疫苗，「目前看起來，AZ打2劑對Omicron抵抗力還是不夠。」

至於怎麼看待台北市爆發防疫旅館群聚，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中要不要出來負責？柯文哲僅說「啊呀⋯」

而在柯文哲準備上車離去前，媒體追問，桃園也發生防疫旅館群聚，桃園市長鄭文燦要不要負責？柯文哲說，「哎唷！如果發生在台北才是問題，發生在其他地方都不是問題。」