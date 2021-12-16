闖家門「肉圓塞冰箱」強收700　網曝：老奶奶抱千元冰棒都哭了



▲銷售員不顧買家拒絕，硬塞了7盒小肉圓進民眾冰箱。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹關西鎮上竟有「賣貨郎」開著貨車，對單獨在家的老人家硬塞肉圓強買強賣，老人家被陌生人侵門踏戶，不顧已經滿到快關不起門的冰箱，硬是塞了7盒肉圓，擔心自身安全，只好乖乖掏錢，業者還很好心的將7盒1000元的肉圓自動優惠成700元。家人得知後，氣得將小貨車兜售的畫面PO網，不過警方說，目前沒有收到報案，若民眾無意購買，可以嚴正拒絕其進入住宅，或撥打110報案。

網友在臉書社團《關西人》貼文，日前早上8點多，一台賣「彰化小肉圓」的小貨車趁著白天年輕人都要出門上班時，直接將車開進他家院子，先佯裝請老人家試吃肉圓遭拒，後來竟拿出蒸籠強塞給老人家說要「送給她」，接著轉身拿了兩包肉圓直接走進她家，打開冰箱塞進去。

老人家直拒絕說「不要」，業者邊說「沒關係、沒關係」，逕自打開冰箱，先將其中一包的7小盒肉圓拆封塞進去，後來因為冰箱實在太滿、塞不下，只好把另外一包肉圓再放回車上。

▲▼民眾說，家中冰箱非常滿，但是銷售員還是硬塞了7盒肉圓進去，還有一包因為真的冰不下才放棄。





男子不斷強調「這家肉圓很有名」，不顧拒絕強塞，聽到老人家說「太多、吃不完」，還主動幫忙想辦法「這不會壞，你可以送給鄰居吃啊」，塞下7盒肉圓後，原本要收取1000元，後來想了想，又主動打了折，收了700元才離開，從頭到尾完全忽視人家根本不想買。

老人家很害怕，不敢反抗怕惹怒對方，只好乖乖掏錢，直到兒子回到家才告訴他，兒子氣得上網PO出小貨車兜售的畫面，提醒大家小心惡質強賣的「賣貨郎」。

▲肉圓公司說，銷售員直接買斷商品，純屬個人行為。

「強賣小貨車」似乎不是偶發，有網友也分享自己的經驗，「一盒冰棒10支最少500元，很多長輩被騙吃了冰棒買一盒兩盒了事，因為鄉下警察少出現他才會恐嚇老長輩非買不可，我看過老奶奶買一盒1000的冰棒，問老奶奶如此貴的冰棒為何要買，他說被請吃一支冰棒，冰棒是硬塞給他的，然後說（甲跨賣偽係辣）老奶奶手拿著冰棒不敢吃看者冰棒融化說浪費要還給他，冰販說融化才要還給我拿有這道理，奶奶吃了就問好不好吃，奶奶說好吃，冰販手拿的一盒冰棒直接塞給老奶奶說1000就好，老奶奶說這麼貴不想買，冰販開口（幹ㄨ娘甲冰免疾）最後奶奶買了一盒冰棒站在原地哭！這是我在湖口鄉和興鄉下看見的，小貨車寫著，賣台中草湖芋頭冰，這台小貨車事後在新豐，關西多會看到！這種人只有老天才有辦法收拾他！」

還有網友說，自己也遇過要價4位數字的強賣肉圓，沒煮熟的，自行進入社區還騙人說有人要買。Google評論中也可發現，不少網友都留言被強迫推銷「強迫推銷，會故意不找錢多塞商品」、「我阿公90幾歲一隻售價15你們賣他25元」，直接給一星差評，但也有少數評論好吃。

對於強賣肉圓一事，肉圓製造工廠則表示，工廠屬於中盤批發業，銷售員完貨事直接買斷，強迫推銷純屬個人行為，不過之後還是會對銷售員進行輔導。

▲▼google評論中也有不少網友寫下評論。

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