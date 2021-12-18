憂投票率低　提案人林為洲：不論組合是什麼快投票

▲林為洲說，根據自己觀察，今日公投出席人數很低，憂心未來公投恐遭消極放棄。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

全國性公民投票案第17案至第20案投票於今(18)日上午8時至下午4時舉行，本次公投包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案，反萊豬公投提案領銜人、立委林為洲早上10點多也前往戶籍所在投票所進行投票，同時向民眾喊話，「不論4個組合是什麼，都要出來投票」。

林為洲上午10時許匆匆步入投票所，比預期的稍為提早一點，由於投票所幾乎沒什麼人，林為洲快速領票、蓋章後即離開圈票所。

投票後林為洲也接受媒體訪問，他說公投是公民權直接行使，是民主的最後一塊拼圖，公投的意義在於如果對原來選的人、政策不滿、不同意，那還可以用公民投票的方式來否決他們所提出的修法或重大議題，非常有意義。

▲林為洲比預定的時間早一些抵達投票所，很快地投完票後即快步離開。

林為洲說，自己稍微看了一下投票情況，公投的人數的確比一般公職人員選舉少一些，大約只有2、3成民眾出來投票，因此面對鏡頭再次喊話「大家盡量出來投票，我已經投完票了！」

最後林為洲也呼籲，四項公投，不管你要怎麼投，你的組合是怎樣，應該大家都要出來投票，否則將來公投就會變成「無效」，大家會覺得反正公投都不會過、投票率都不會超過門檻，所以乾脆消極不投票，「不管你的選擇是怎樣，排列組合是怎樣，盡量出來投票，有利於將來任何公投大家都願意投票，否則會認為投票無效」。

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