婦產醫遭爆接生一半去抽菸　院方還原真相...同事：他待原鄉24年

▲婦產科醫師曹俊達從住院醫師開始就在竹榮受訓，一路升上總醫師、主治醫師、主任醫師。（圖／翻攝台北榮總竹東分院網站，下同）



記者陳凱力／新竹報導

台北榮總竹東分院內唯一的婦產科醫師遭員工爆料，罔顧母嬰健康，不止在院內抽菸，還在接生中途跑去抽菸，最離譜的是全醫院都知道這件事，但因為怕招不到婦產科醫師，就連院長也不敢處分。院方已表示，違反院內規定部分將進行調查處分，但與曹俊達醫師曾共識的醫護人員，卻為他表示不平。

婦產科醫師曹俊達任職於台北榮民總醫院新竹分院，從醫院網站發現，曹俊達從住院醫師就在竹榮訓練，一路走向總醫師、住院醫師，到現在主任醫師，24年來在竹榮深耕，為尖石、五峰、竹東等偏遠地區的產婦接生、看診。

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▲醫護同僚表示，門診掛號雖有3位醫師，但僅有曹俊達1人是全責值班接生醫師。

曾與曹俊達共識的醫護人員私下表示，曹俊達從住院醫師時期菸癮就很大，早期還沒有菸害防制法的時候，因為外科體系，再加上婦產科臨時接生的特性、熬夜值班，壓力很大，很多醫療人員都有菸癮，上刀前後「哈一管」是最直接也最快的紓壓方式，所以有媒體報導「全院的人都知道曹俊達主任菸癮很大」是事實。

不過曹的同事也幫他緩頰，大家都知道抽菸不好，但曹俊達一個人照顧竹東、尖石、五峰等偏鄉地區產婦，20多年來都沒離開過，竹榮婦產科是看診醫師自己接生，在早期醫療資院匱乏的新竹縣山區，他的存在是非常關鍵，且缺一不可，即使近幾年中醫大竹北附醫幫忙消化部分產婦，但是原住民產婦們還是信賴曹醫師。

同事說，曹的個性大辣辣，直來直往，20多年來都這樣，可能因為抽菸的惡習惹毛同事，才會被爆料，同時表示，偏遠地區的醫院招人困難，可以20多年來一直不走非常不容易，在醫院內抽菸違法是事實，但不應用「醫德」兩字綁架，完全抹煞曹醫師20多年來的付出。

院方澄清，爆料指控「接生到一半去抽菸」並非事實，並解釋，一般產婦從有產兆發生後到醫院進入待產階段，時間可能是數小時到數十小時不等，因初、經產婦及個人狀況而異，待產階段由護理人員監控產婦狀況，並在第一時間通知主治醫師，這個階段主治醫師並不會完全隨伺在側，可能會繼續門診、上刀，或是其他，直到子宮頸口開到一個程度才會送入產房，婦產科醫師進行刷手、更衣，此時才是手術階段，在手術階段時，婦產科醫師已完成刷手、更衣、進入手術室無菌區，絕非短時間可以離開或再次進入的來去自如狀態，因此在手術中途離開去抽菸並不合邏輯，更何況若為自然產接生，產婦都是清醒狀態，醫師若中途離開，產婦一定會知道，更不要說抽完菸回來滿身菸味。

至於院內抽菸一事，曹俊達主任第一時間即坦承，院方立即啟動「菸害防制專家小組」介入協助輔導戒菸，家醫科目前也已介入輔導曹醫師戒菸行動，並於12月8日開始進行戒菸門診；同時違反菸害防制法部分，也將證據送往衛生局靜待裁罰結果。

院內同事說，事情發生後，有同事試圖給戒菸中的曹醫師一些加油打氣與戒菸過來人經驗分享，但發現曹醫師門診、接生、值班忙得團團轉，根本沒有時間停下腳步與他們慢慢談心，對於遭裁罰檢討，同事說曹醫師其實很坦然接受。

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