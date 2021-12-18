潘忠政籲年輕學子出門投票　「守護環境就是守護未來」

記者沈繼昌／桃園報導

珍愛桃園藻礁公投領銜人潘忠政18日上午在桃園市平鎮區投票，潘忠政表示，這場投票因為藻礁與三接問題非常複雜，很多朋友可能會有很多朋友會因為混淆不敢投票，其實非常簡單的道理，三接有替代方案，藻礁則沒有，為了世世代代子孫的幸福，拜託大家務必出門投票，特別是年輕學子，因為守護環境其實就是守護你們的未來。

▲珍愛桃園藻礁公投領銜人潘忠政18日上午投票前受訪時指出，天氣很冷，呼籲年輕學子出門投票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

潘忠政指出，今天天氣比較冷，聽友人回報說，好像投票現場也蠻少人去的，也很冷，不過要呼籲，這場投票因為藻礁與三接問題非常複雜，所以很多朋友可能會有很多朋友會為這樣混淆之後呢不敢去投票，不知道自己要投哪一票。

潘忠政解釋，其實這是非常簡單的道理，就是三接有替代方案，藻礁則沒有。站在這個角度來看，我們為了世世代代子孫的幸福，我們認為，今天你應該來投同意票，讓藻礁可以被保留，至於替代方案則是可以用其他方式來彌補的，所以拜託大家天務必要出門。特別是年輕學子，因為守護環境其實就是守護你們的未來。

▲珍愛桃園藻礁公投聯盟17日晚間在中壢區新明市場徒步拜票，呼籲民眾一定要出來投票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

潘忠政投完票後說，今天下午三點半後會在荒野保護協會台北總會與幹部們一起看開票，並確認結果後再向大家報告選後感言。

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