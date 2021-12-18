全國性公民投票日　新竹縣長楊文科呼籲鄉親踴躍投票

▲新竹縣長楊文科一早前往投票，同時也喊話鄉親「快出來投票」。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

全國性公民投票案第17案至第20案投票於今(18)日上午8時至下午4時舉行，本次公投包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案，新竹縣長楊文科上午8點也到峨眉鄉富興社區活動中心投票，並向所有選務人員表達感謝。



楊文科說，今天天氣非常好，鄉親們都非常踴躍投票，希望今天公投能夠一切順利，這將會是一個新時代的開始，對國家未來的發展也是非常關鍵的一天，呼籲具有公民投票權的國民踴躍前往投票，並請民眾仔細閱讀公民投票公報，充分瞭解各項公投案資訊，審慎決定後投下神聖的一票。



新竹縣選舉委員會也提醒縣民朋友，投票請記得攜帶國民身分證、印章，及投票通知單，並配戴口罩。另外投票時將公投票以外之物投入票匭、故意撕毀領得之公投票，將會面臨處罰鍰以及將領得之公投票攜出場外者、將圈選內容出示他人（亮票），亦會面臨處有期徒刑、拘役或罰金，請縣民朋友遵守相關規定。

►婦產醫遭爆接生一半去抽菸 院方還原真相...同事：他待原鄉24年

►霞喀羅滿滿帳篷無人睡 山友角落紮營「若遇黑熊只能大聲求救」



►闖家門「肉圓塞冰箱」強收700 網曝：老奶奶抱千元冰棒都哭了



►男子騎載媽媽自撞追尾雙亡 監視器曝光超詭異：周邊都沒行車