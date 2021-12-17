預測四大公投結果　馬英九：看起來是核四最危險

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

1218四大公投明登場，國民黨今（17）日舉辦「南北夾擊」掃街活動，前總統馬英九出席台北場公投掃街，對於明日公投結果為何？馬英九說，會增加更大力到希望有好成績，並認為最危險的一案是重啟核四。

公投結果將於明天出爐，馬英九表示，到現在為止情勢都非常緊繃，所以我們還會增加更大的力道，希望有好的成績。

至於目前最危險的公投案是哪一項？馬英九說，現在普遍看起來是核四，但是可能大家都誤會了，這個世界已經是一個核能的世界，如果你不想面對高額的碳稅，不想被世界遺忘，核能一定要發展得，從核四開始就是一個好的開始。

此外，疑似有民眾擷取新北市長侯友宜對於「核廢料」的說法帶風向，並在《中國時報》刊登半版廣告，宣傳在公投重啟核四案投下不同意。馬英九回應，「我覺得是誤會啦，侯市長到現在為止沒有反核，他只是說要做好核廢料的處理，根要做到安全，這個也是我們的理想。」

而今晚國民黨公投之夜，台中市長盧秀燕以及侯友宜皆沒有出席，是否認為無法聚集力量？馬英九表示，「我不曉得因為我不是主辦單位，那我會跟主辦單位建議盡量請他們來。」

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