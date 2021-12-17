快訊／侯友宜表態「反萊豬」　今不出席藍公投之夜：讓公民自主決定

政治中心／綜合報導

1218四大公投明天登場，國民黨今（17）日上午舉行「南北夾擊」公投掃街活動，晚上也要在凱道舉辦公投造勢，黨主席朱立倫、前總統馬英九等人皆將出席，不過，新北市長侯友宜上午受訪表示，已經有其他行程了。

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）



國民黨公投之夜在中正紀念堂舉行，自晚間六點開始到十點，而朱立倫先前不斷喊話希望黨籍縣市首長發揮影響力，到場共襄盛舉。

對此，侯友宜表示，在黨中央還沒有17號這個行程的時候，「我已經有其他行程了」，所以一切希望在整個經過理性科學思辨以後，讓公民自主來做一個決定，讓他的態度，讓他們做他們自己的選擇。

事實上，針對公投議題，侯友宜已明確表示「反萊豬」的立場，他16日表示，這段時間他去菜市場視察，4,100多攤都寫著「台灣豬」；校園營養午餐所有的食材也都經過把關檢驗，甚至最困難的豬肉加工製品也都還是嚴格抽驗，若萊豬進來的話，加工製品的把關有一定的困難，「倒不如大家都不要用萊豬，吃台灣豬最可靠、最安全、也最好吃。」

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