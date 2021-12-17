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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國際組織刊登侯友宜「核四不同意」廣告　真相曝：沒有誤導

▲▼疑似有民眾引述侯友宜「沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」的主張帶風向，在中國時報刊登半版廣告，。（圖／記者楊蕓攝）

▲國際組織綠色和平替新北市民刊登廣告，內容引述侯友宜日前公開發言的原句，「沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」，在中國時報刊登半版廣告。（圖／記者楊蕓攝）

記者陶本和／台北報導

國際組織綠色和平17日在報紙頭版刊登廣告，引用新北市長侯友宜日前的發言，並直接呼籲國人不同意核四重啟，引起侯友宜不滿。對此，綠色和平表示，是協助新北市民刊登，內容有用「引號」標示，加註侯友宜發言日期，並沒有誤導的問題。

侯友宜日前曾公開表示，「如果沒有辦法處理核安，沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」。對此，綠色和平組織則將其原句，刊登於報紙頭版下方廣告，並放上「公投17案投不同意」的字眼，引起社會討論，以及侯友宜的反彈。

對此，綠色和平專案經理古偉牧向媒體表示，廣告中署名的廖先生，是新北市民，他同意由綠色和平刊登廣告，用一個民眾的身份，並透過侯友宜數週前的發言，分享如何看待核四公投的想法。

古偉牧表示，綠色和平作為倡議團體，希望讓民眾的想法與更多人討論，所以協助廖市民刊登廣告。至於所謂廣告移花接木的質疑，他表示，廣告版面設計以「引號」標示，也加註發言日期，並沒有誤導的問題。

有關綠色和平組織，是在超過55個國家設有分部的非政府環保組織，總部設立在荷蘭的阿姆斯特丹。1971年由美國與加拿大裔環保主義者成立，組織的宗旨為「保護地球孕育全部多樣性生物的能力」，他們的活動聚焦於氣候變化、森林採伐、過度捕撈、商業捕鯨、基因工程以及反核議題。

對於所謂民進黨操作的指控，民進黨發言人劉康彥上午受訪時則表示，此廣告署名者為廖姓民眾，民進黨並不清楚是何單位所為，且民進黨也沒有刊登該則廣告，特此澄清說明。

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