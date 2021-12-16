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非六都唯一連3年獲獎！改善南迴醫療環境　台東再獲政府服務獎

▲▼台東縣政府連續3年榮獲社會關懷服務類獎項，行政院院長蘇貞昌親臨頒獎。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣政府連續3年榮獲社會關懷服務類獎項，行政院院長蘇貞昌親臨頒獎。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

國家發展委員會14日在台大醫院國際會議中心201廳辦理第4屆「政府服務獎」頒獎典禮，台東縣政府以「台東南迴原鄉衛生所躍升醫學中心級服務品質計畫」榮獲社會關懷服務類獎項，由行政院院長蘇貞昌親臨現場頒獎。台東縣長饒慶鈴親自前往受獎並感謝肯定。

蘇貞昌致詞時特別推崇台東縣運用與高醫的合作提升偏鄉衛生所的量能，保護在地居民、遊客的醫療品質，應該要特別給台東縣政府及饒慶鈴縣長大大的鼓勵，台東縣能夠連續3年獲獎，實屬不易，也要對努力推動縣政的縣府團隊肯定。

▲▼台東縣政府連續3年榮獲社會關懷服務類獎項，行政院院長蘇貞昌親臨頒獎。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，自上任以來致力突破縣內醫療資源不足的困境，爭取經費增強縣內醫院能量，協助台東馬偕通過重度急救責任醫院、基督教醫院朝中度急救責任醫院邁進，補足急重症醫師人力，及改善台東過去沒有的心臟外科、整形外科及眼科24小時緊急醫療；在全縣方面，目前16鄉鎮衛生所醫師全面到位，提升各鄉鎮醫療品質；為達更完善全面的醫療照護網，縣府團隊跨領域思維，運用新方法、新科技整合資源尋求突破，與電信業者合作推動衛生所5G遠距專科門診，以及醫學中心跨縣境的人力支援，補足偏鄉醫療缺乏，提升台東整體醫療量能，也謝謝中央的大力支持。

今年政府服務獎由全國120個參與的計畫中評選出21個得獎機關，台東縣政府積極改善南迴原鄉醫療環境，從激烈競爭中脫穎而出獲獎。饒慶鈴說明，南迴地區路途遙遠無大型醫院，大武鄉衛生所扮演的角色艱鉅繁重，除了照護在地鄉親健康，對於來往遊客更是肩負緊急醫療照護的責任，不僅與高醫醫療體系等單位攜手合作，提供24小時緊急醫療急診，以及牙科、骨科、小兒科、心臟內科、腸胃內科及復健科等專科門診，並結合5G通訊技術，辦理全國第一個眼科、耳鼻喉科、皮膚科等專科遠距醫療，讓民眾不用再舟車勞頓，就近在衛生所就能享有醫學中心等級醫療專業服務，成為南迴地區醫療穩定的後盾。

▲▼台東縣政府連續3年榮獲社會關懷服務類獎項，行政院院長蘇貞昌親臨頒獎。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴親自前往由蘇貞昌手中接下獎項。

大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心於2020年正式啟用，除了提供舒適的公共衛生服務空間，更有多個第一：擁有宛如5星級旅店的外觀，被譽為全台「最美衛生所」，全台第一個5G視訊看診，也是第一個可提供24小時檢驗及放射服務，更是第一個可同時提供胃鏡及大腸鏡一條龍檢查服務的衛生所，再加上高醫團隊的加持，讓民眾享有醫學中心等級的醫療服務。

此次獲得「政府服務獎」，台東縣政府成為全台非六都唯一連續3年獲得公部門奧斯卡獎美名的縣市政府，對縣府團隊提升縣內醫療品質所付出的努力給予鼓勵，也顯示台東整體醫療健康政策深獲肯定，這些努力已有初步成效，台東的平均餘命近3年增幅1.01歲，增加比例為全國第2。縣府將持續努力，以快思維的應變、高效率的行政服務效能，多面向推動台東發展，提供縣民更良好健康的生活品質。

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