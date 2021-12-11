尊重多元文化積極防疫　花蓮慈院榮獲「醫療人權貢獻獎」

▲國際人權日前夕，中華人權協會舉辦人權之夜由花蓮慈院護理部主任鍾惠君（右）代表受獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院在新冠肺炎社區疫情嚴峻時期，悉心照護中重度確診病人，全力配合疫苗施打政策，協助高風險社區普篩；為落實原住民部落防疫，護理部各族同仁利用空餘時間錄製各語言部落防疫衛教影片…等，積極參與防疫行動，不僅獲鄉親的肯定，也展現花蓮慈院團隊對多元文化的尊重，榮獲中華人權協會頒發「醫療人權貢獻獎」。

十二月十日是國際人權日，九日晚間，中華人權協會舉辦人權之夜活動，表揚人權貢獻獎。花蓮慈院獲頒醫療人權貢獻獎，慈濟傳播人文志業基金會也獲得新聞報導人權服務獎。

▲鍾惠君表示，花蓮慈院是東部唯一醫學中心，在防疫過程中扮演重要角色，秉持上人「人本醫療 尊重生命」宗旨，守護偏鄉民眾健康的基本人權。

代表花蓮慈院接受表揚的護理部主任鍾惠君指出， 作為東台灣唯一醫學中心，慈院團隊是東部防疫的堅強後盾，自去年全球爆發新冠肺炎疫情以來，全院同仁積極參與各項防疫工作，更是承擔專責及重症專責病房照護任務，經由跨團隊合作，整體規劃病患照護流程，還包括人員訓練以及資訊系統設計，並在今年五月發生社區疫情時，第一線收治照顧確診重症患者，持續以前線經驗優化各項醫療照護流程，同時兼顧各年齡、族群的需求。

「菩薩心隨處現，聞聲救苦我最先。」鍾惠君指出，這是證嚴法師給慈濟護理同仁的期許。貫徹慈悲利他精神，花蓮慈院護理人員在這次疫情期間，更是展現無國界無差別的照護。

▲多位具原住民身分的護理師，主動利用空餘時間協助錄製族語防疫衛教。

在社區的防疫推動工作上，護理部督導鄭雅君指出，花蓮約有四分之一的人口是原住民族鄉親，以阿美族、太魯閣族、布農族為主，為了落實部落防疫，跨部門科室邀請原住民族同仁，利用空餘時間錄製各語言部落防疫衛教影片。

「原語要說得順，要先自己看得懂！」鄭雅君說，同仁透過注音、中文輔助讓自己發音更正確，讓原民知道正確防疫口罩要蓋到鼻子上面，且口罩濕了就要換，保持安全社交距離，用肥皂洗手；即使無法在部落參與第一線防疫工作，同仁都很有心，透過專業，傳達正確的防疫觀念給部落的族人。

除了衛教影片，在六月中旬，花蓮縣秀林鄉社區疫情緊張之際，花蓮慈院團隊臨危受命，積極協助當地部落社區快篩；快篩團隊到部落先上完廁所後，再穿上全套防護衣，之後全程沒喝水、沒上廁所，即使同仁發生類似中暑情形，仍接力用族語向每一位前來篩檢的居民說明並完成任務，並貼心的教導不會用手機掃QR Code的長輩填寫資料。

▲在疫情緊張之際，花蓮慈院團隊仍接力用族語向每一位前來篩檢的居民說明並完成任務，並貼心的教導不會用手機掃QR Code的長輩填寫資料。

花蓮慈院醫務秘書李毅指出，參與防疫快篩的部門，除醫護、檢驗部門之外，還動員品管中心、醫事室、職安室、人資室、醫務部、總務室、資訊室，幾乎全院參與，且報名非常踴躍，深刻感受到「捨我其誰」的付出精神，執行任務完成後的充實感，帶來更多的正面力量。

專責病房護理長李淑禎也指出，即使病人被隔離，遇到病人生日，醫護、行政同仁仍聯合寫賀卡、錄製生日快樂歌為病人慶生，小小舉動大大的溫暖，在這一刻，醫護同仁的工作價值早已超越照護實務。

而講求人權不只是照顧懂用手機的年輕人，還要顧及高齡長輩的數位人權，護理部督導周英芳表示，在專責病房，記得有一名八十歲的阿美族吳爺爺（化名），只會用傳統手機，同仁為了讓孤單的吳爺爺可以跟兒女們視訊，還每天帶著平板電腦到病房，讓隔離中的吳爺爺可以每天跟親人在空中相會，一解思親之苦。

看到病人從重症慢慢復原到出院，護理長李淑禎說，感恩病人的努力，跟著照護團隊一起走過難關，讓醫護同仁的努力成果被看到，「把病人當成家人」，不僅服務東部的相親，連來台的疑似個案俄羅斯人，以及在澎湖遠距看診的民眾，都能感受到花蓮慈院團隊的專業、愛與尊重。