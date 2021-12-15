宛如高級套房！整合醫療照護系統　門諾醫院智慧病房啟用

▲門諾醫院斥資打造40床智慧病房，並於14日正式啟用，提供病患更優質貼心的住院照護品質。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院為了提供病患更優質貼心的住院照護品質，斥資打造40床智慧病房，並於14日正式啟用。門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，新穎的智慧病房，不僅有舒適的病房空間，還導入電子房門卡、病人辨識卡、床邊照護系統以及護理站電子白板等醫療整合系統，讓患者、家屬及醫護溝通更快速，病患受到最優質適切的醫療照護。

▲▼設置床邊照護系統，不僅提供電視觀看服務，還提供病人醫療資訊。



智能科技的引進對現今的醫療環境來說已是不可或缺的重要一環，門諾醫院為了讓醫護效率最大化，讓患者能夠得到最完善的照顧，去年起便積極規劃智慧病房的設置，終於在年底前完成了第一階段的成果。14日門諾會醫療財團法人醫護、行政團隊，在詩歌的樂聲中，共同見證智慧病房的啟用。





外科病房護理長蔡孟惠表示，智慧病房的規劃著重於醫護工作流程的優化，剛啟用的智慧病房位於住院大樓5樓，共有6間雙人房、4間單人房以及24床健保房。除了護理站設置電子白板智慧系統可隨時掌握患者動態，每間病房還設電子房門卡以及病人辨識卡，其中病人辨識卡不僅具有人臉辨識系統，舉凡患者於住院期間醫療照護所需的各種資訊，皆會顯示於辨識卡內，讓照護者一目了然，照顧更貼心。而電子房門卡除了顯示床位、主治醫師、主要照護之護理師以及病患動態，還有住院滿意度調查的即時反饋，讓醫護團隊能夠隨時檢討並解決住院患者的問題。值得一提的還有，單人房及雙人房皆設置床邊照護系統，不僅提供電視觀看服務，還提供病人醫療資訊，如治療計劃、用藥資訊、住出院須知、專屬衛教指導及叮嚀等服務，讓醫護病溝通更順暢。

▲患者於住院期間醫療照護所需的各種資訊，皆會顯示於辨識卡內，讓照護者一目了然。



門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信表示，智慧醫療的引進不僅能有效提升醫護流程效率，還能改善病人安全、提供病患最適切的醫療照護。隨著40床智慧病房的建置完成，院方將持續改善病房設施，朝打造全院智慧病房的目標邁進，同時結合院內資訊系統的更新，讓東部地區的病患也能享有與大都市同步的優質醫療服務。