　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

宛如高級套房！整合醫療照護系統　門諾醫院智慧病房啟用

▲▼門諾醫院斥資打造40床智慧病房，並於14日正式啟用，提供病患更優質貼心的住院照護品質。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院斥資打造40床智慧病房，並於14日正式啟用，提供病患更優質貼心的住院照護品質。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院為了提供病患更優質貼心的住院照護品質，斥資打造40床智慧病房，並於14日正式啟用。門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，新穎的智慧病房，不僅有舒適的病房空間，還導入電子房門卡、病人辨識卡、床邊照護系統以及護理站電子白板等醫療整合系統，讓患者、家屬及醫護溝通更快速，病患受到最優質適切的醫療照護。

▲▼門諾醫院斥資打造40床智慧病房，並於14日正式啟用，提供病患更優質貼心的住院照護品質。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼設置床邊照護系統，不僅提供電視觀看服務，還提供病人醫療資訊。
 
智能科技的引進對現今的醫療環境來說已是不可或缺的重要一環，門諾醫院為了讓醫護效率最大化，讓患者能夠得到最完善的照顧，去年起便積極規劃智慧病房的設置，終於在年底前完成了第一階段的成果。14日門諾會醫療財團法人醫護、行政團隊，在詩歌的樂聲中，共同見證智慧病房的啟用。

▲▼門諾醫院斥資打造40床智慧病房，並於14日正式啟用，提供病患更優質貼心的住院照護品質。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
外科病房護理長蔡孟惠表示，智慧病房的規劃著重於醫護工作流程的優化，剛啟用的智慧病房位於住院大樓5樓，共有6間雙人房、4間單人房以及24床健保房。除了護理站設置電子白板智慧系統可隨時掌握患者動態，每間病房還設電子房門卡以及病人辨識卡，其中病人辨識卡不僅具有人臉辨識系統，舉凡患者於住院期間醫療照護所需的各種資訊，皆會顯示於辨識卡內，讓照護者一目了然，照顧更貼心。而電子房門卡除了顯示床位、主治醫師、主要照護之護理師以及病患動態，還有住院滿意度調查的即時反饋，讓醫護團隊能夠隨時檢討並解決住院患者的問題。值得一提的還有，單人房及雙人房皆設置床邊照護系統，不僅提供電視觀看服務，還提供病人醫療資訊，如治療計劃、用藥資訊、住出院須知、專屬衛教指導及叮嚀等服務，讓醫護病溝通更順暢。

▲▼門諾醫院斥資打造40床智慧病房，並於14日正式啟用，提供病患更優質貼心的住院照護品質。（圖／門諾醫院提供，下同）

患者於住院期間醫療照護所需的各種資訊，皆會顯示於辨識卡內，讓照護者一目了然。
 
門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信表示，智慧醫療的引進不僅能有效提升醫護流程效率，還能改善病人安全、提供病患最適切的醫療照護。隨著40床智慧病房的建置完成，院方將持續改善病房設施，朝打造全院智慧病房的目標邁進，同時結合院內資訊系統的更新，讓東部地區的病患也能享有與大都市同步的優質醫療服務。

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
等37年！丹丹漢堡「就是不開在台北」　網揭1關鍵：當然行不通
「月領20萬」總裁特助嗆警：層次不夠！　下秒出手打人
住豪宅捨不得買60元麵包　她揭「真正有錢人生活」
抽中現賺13萬！上品申購吸44萬筆　中籤率出爐
宜蘭秘境開放7天封了！　日湧2000車、草皮全踩爛　
冷氣團來了！「周末最冷」剩12度　降雨熱區出爐
邱澤❤許瑋甯準備辦婚禮！　她曝做人計畫：生到不能生
快訊／徐國勇扭傷腳！　拄拐杖進立院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

綠島飲用水共享平台受好評　續推蘭嶼明年建置完成

屏東「潮好玩幸福村」　以玩會友快樂安老

宛如高級套房！整合醫療照護系統　門諾醫院智慧病房啟用

台南市廚餘回收再利用成效優異 榮獲環保署兩大獎

台61線施工封閉大車湧村落　學甲警二箭齊發執法護童保平安

苗栗失智男過馬路瞬間「定格」　警巡邏車護身送返家

高雄驚現「虐狗變態人」！他用強光狂照柴犬眼睛…2分鐘恐怖行徑曝

新北動保處替毛小孩找新家　助民間動物收容所犬隻遷移

汐止八連路豪雨造成土石崩落　邊坡工程蜘蛛人支援災害復建

歲末義剪添暖意　台南行善志工養護所獻愛心

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

超車不慎！轎車被害慘自撞護欄　再撞聯結車...嚇喊：跑馬燈跑2次

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

綠島飲用水共享平台受好評　續推蘭嶼明年建置完成

屏東「潮好玩幸福村」　以玩會友快樂安老

宛如高級套房！整合醫療照護系統　門諾醫院智慧病房啟用

台南市廚餘回收再利用成效優異 榮獲環保署兩大獎

台61線施工封閉大車湧村落　學甲警二箭齊發執法護童保平安

苗栗失智男過馬路瞬間「定格」　警巡邏車護身送返家

高雄驚現「虐狗變態人」！他用強光狂照柴犬眼睛…2分鐘恐怖行徑曝

新北動保處替毛小孩找新家　助民間動物收容所犬隻遷移

汐止八連路豪雨造成土石崩落　邊坡工程蜘蛛人支援災害復建

歲末義剪添暖意　台南行善志工養護所獻愛心

前台大醫：2劑AZ對Omicron保護力有限！曝「不會白打」3理由

嘉義績優醫師詐領健保費11年！　得手金額破億「多到要洗錢」

金正恩101歲叔公金英柱逝世！曾為第2號人物　卻慘遭全家發配邊疆

全球最多！美新冠死亡數突破80萬　官員認：Omicron巨浪準備來襲

小吃店漲價！經濟專家說「不是通膨」原兇是物流費

被分手還封鎖！醋男朝女友狂灑汽油還想點火　新任奮力搶下阻悲劇

美廉社是「超商」無誤！　支持度調查超車OK便利店　統一續坐龍頭位

等了37年！丹丹漢堡「就是不開在台北」　網揭1關鍵：當然行不通

路邊巧遇毛茸茸生物　她熱情招呼「嗨～狗勾」下秒瘋吉爆氣笑翻網

竹科歡慶41周年　今年營業額已逾1.3兆元、年增近3成

地方熱門新聞

高雄現虐狗變態人！他用強光照柴犬眼睛

台南行善志工養護所獻愛心

花蓮秀林鄉普發3000元　逾萬人受惠

農委會五倍券滿千回饋農遊券888元

休旅男插隊遭閃燈　抓狂開槍成蜂窩

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

逢甲夜市暗巷開車衝撞員警　波及1騎士

台3線落羽松夯點　苗警將交通管制

台61線施工封閉大車湧村落

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

新北替毛小孩找新家　助民間動物收容所犬隻遷移

汐止八連路豪雨造成土石崩落　邊坡工程災害復建

高雄輕軌新增3站12/16通車

台南頂美公園擺盪大索安全有解

更多熱門

相關新聞

嘉義縣照護及衛教考核雙料冠軍

嘉義縣照護及衛教考核雙料冠軍

衛生福利部在苗栗縣舉辦「全國衛社政首長會議」，由衛福部長陳時中親自頒發109年地方衛生機關考核獎項，嘉義縣衛生局榮獲照護、衛生教育業務考評第三組雙料冠軍，以及藥事照護服務楷模等獎項，成績斐然。

慣竊在醫院行竊得逞　監視畫面露餡

慣竊在醫院行竊得逞　監視畫面露餡

尊重多元文化防疫　花蓮慈院獲醫療人權貢獻獎

尊重多元文化防疫　花蓮慈院獲醫療人權貢獻獎

禾聯家電新品　搶攻智慧居家

禾聯家電新品　搶攻智慧居家

花蓮智慧農業向下紮根　小學校園打造示範基地

花蓮智慧農業向下紮根　小學校園打造示範基地

關鍵字：

病房高級套房整合醫療照護門諾醫院智慧

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

邱澤❤許瑋甯準備辦婚禮！「進度全公開」

2022年愛情修成正果3星座！他桃花旺爆被提醒：小心暈船

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面