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狂賀連3年獲獎　花蓮碧雲莊社區榮獲「環保小學堂」特優獎

▲▼花蓮市碧雲莊社區發展協會延續前2年好成績，今年再度拿下「環保小學堂推廣計畫」特優之殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮市碧雲莊社區發展協會延續前2年好成績，今年再度拿下「環保小學堂推廣計畫」特優之殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣花蓮市碧雲莊社區發展協會日前代表花蓮縣參加「110年度環境教育基金補（捐）助計畫成果發表會」，經過在場環保署委員之審查，碧雲莊社區發展再度拿下「環保小學堂推廣計畫」特優之殊榮，延續2019年特優、2020年優等之好成績，堪為花蓮縣各社區表率與標竿學習對象。

▲▼花蓮市碧雲莊社區發展協會延續前2年好成績，今年再度拿下「環保小學堂推廣計畫」特優之殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

碧雲莊社區位於花蓮市市郊，毗鄰慈濟教育園區，碧雲莊社區發展協會於長期耕耘地方，透過花蓮縣環境保護局的陪伴與邀請專業委員輔導下，從2016年至2018年進行社區調查與改造計畫，2019年至今年進階申請環保小學堂計畫，6年期間致力於提升社區環境品質、深化在地環境教育種子教師培訓及開發環境教育體驗課程，將環境永續理念更進一步紮根於社區，並且開放社區民眾、學校師生、社會團體等前來親身體驗，透過環境教育課程，深刻了解碧雲莊社區的改造歷程，以及激發民眾以實際行動來守護居住環境之行動力，讓環境教育能量延續到每個角落，達到環境教育與社區發展雙贏的目標。

▲▼花蓮市碧雲莊社區發展協會延續前2年好成績，今年再度拿下「環保小學堂推廣計畫」特優之殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

經過在場環保署委員之審查，碧雲莊社區發展協會再度獲獎，堪為花蓮縣各社區表率與標竿學習對象。

花蓮縣環保局與碧雲莊社區發展協會攜手努力，不僅獲得在地居民的肯定，亦深獲環保署委員的青睞，才能在執行環保小學堂計畫期間，二次獲得特優獎項，一次拿到優等之肯定。

環保局長饒忠表示，碧雲莊社區的成功案例非常值得花蓮縣各社區借鏡與學習，期盼有更多社區一起加入社區環境調查及培力計畫及環保小學堂計畫的行列，共同用行動來改造環境及提升環境教育素養，創造社區活力新價值，讓環境教育能量延續並擴大，使花蓮的環境能夠永續發展。

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