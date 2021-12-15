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提高第二劑疫苗覆蓋率　鄭文燦：莫德納快打站送白米

▲桃園市政府15日召開防疫專案會議，針對新變異株Omicron威脅，市府將配合中央疫情指揮中心規劃，提供4種疫苗民施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府15日召開防疫專案會議，針對新變異株Omicron威脅，市府將配合中央疫情指揮中心規劃，提供4種疫苗讓市民施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應新變異株Omicron威脅，桃園市政府15日召開防疫專案會議，市長鄭文燦表示，配合中央疫情指揮中心防疫規劃，市府全面提供「AZ、莫德納、BNT、高端共4種疫苗第一、二劑」、「已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT或莫德納疫苗」、「完整接種COVID-19疫苗且滿5個月，追加接種第三劑莫德納」之接種服務，另外，市府還規劃莫德納快打疫苗站送桃園好米活動，呼籲市民踴躍接受疫苗施打，以提高疫苗涵蓋率。

鄭文燦指出，截至12月14日為止，桃園市共計有190萬8,776人完成第一劑疫苗接種，涵蓋率約為84 %；已完成兩劑接種人數共計152萬7,767人，涵蓋率約為67.23 %，兩者皆高於全國平均值。為提高第二劑疫苗覆蓋率，市府規劃莫德納快打疫苗站送桃園好米活動，從12月6日設站起至21日共安排76場次，截至12月14日已完成52場次，總計有8,730人完成接種。倘若桃園好米送完則將改送200元禮券。

▲桃園市長鄭文燦今日在防疫專案會議上表示，因應新變異株Omicron威脅，市府提供4種疫苗民施打，呼籲市民踴躍接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦今日在防疫專案會議上表示，因應新變異株Omicron威脅，市府提供4種疫苗民施打，呼籲市民踴躍接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，「莫德納快打疫苗站」包括有桃園火車站後站1樓、A8環球購物中心、華泰名品城、IKEA、台茂購物中心、新光影城與部分全聯門市、家樂福賣場等地，為鼓勵民眾踴躍至快打疫苗站接種，詳細接種時間與地點可至「桃園市政府防疫資訊站」（網址：https://covid-19.tycg.gov.tw/）查詢。

鄭文燦也針對春節入境旅客防疫方案，中央共規劃三種春節期間入境檢疫方案，目前桃園約有65%入境旅客選擇方案A（14+0+7天）、25%旅客選擇方案C（7+7+7天），其餘旅客則選擇方案B（10+4+7天）。請衛生局、民政局與環保局等局處，針對春節期間入境檢疫方案，加強防疫旅館與居家檢疫清潔消毒作業。為避免移動風險，市府將安排防疫計程車協助居家檢疫，防疫旅館安排為榮民醫院桃園分院、敏盛醫院與中壢天晟醫院前往防疫旅館採檢。

鄭文燦強調，針對全市113所國中、高中職與五專，市府將自12月20日起由28間合約醫療院所協助辦理學生BNT疫苗二劑接種作業，預計明年1月20日寒假前施打完畢；教職員工部分，截至12月14日，全市公私立學校與幼兒園共計2萬9,956位教職員工已完成第二劑疫苗接種，另有298位教職員工完成疫苗第二劑預約，覆蓋率約達97.72%，市府鼓勵尚未施打第二劑疫苗學校教職員工盡速完成接種。

此外，為提升新住民疫苗接種率，市府友善製作越、印、泰、菲、英、中等多語版圖卡，透過社會局、新住民文化會館臉書與各新住民Line群組等管道，宣導疫苗快打站施打時間及地點等資訊。此外，本月18、19日配合衛生局在桃園火車站後站1樓快打站，提供越、印、泰等多語通譯服務，後續將持續在桃園火車站周邊與商圈宣導，鼓勵新住民朋友踴躍接種。

▲桃園市政府15日召開防疫專案會議，衛生局長王文彥提醒旅客搭機前確認PCR檢疫報告須符合規範。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府15日召開防疫專案會議，衛生局長王文彥提醒旅客搭機前確認PCR檢疫報告須符合規範。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥說明，自12月14日起，三日內PCR檢驗報告以「日曆日」起算，不排除當地國定假日、例假日，提醒旅客搭機前務必確認PCR檢驗報告符合規範。因12月14日至27日疫情警戒仍維持二級，春節期間入境檢疫方案自昨（14）日起開始施行，呼籲民眾外出應配合全程佩戴口罩、加強酒精消毒等防疫措施；營業場所與公共場域應遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變等措施，避免造成傳染風險。

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