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桃園小貨車遭竊警2小時尋獲　竊賊包包留車上「罰單洩身分」

▲桃園市大園區胡姓男子15日上午要出門送貨，發現停在家門前小貨車失竊，趕忙報警尋車，大園警方2小時內查獲失竊小貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區胡姓男子15日上午要出門送貨，發現停在家門前小貨車失竊，趕忙報警尋車，大園警方2小時內查獲失竊小貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區胡姓男子15日上午欲出門送貨，卻發現停在家門前小貨車不翼而飛趕緊報警尋車，大園警方獲報後積極協尋，初步研判小貨車被竊應該跑不遠，果然轄區員警在2小時內、在距離胡男住處約3公里偏僻路旁發現失竊小貨車，還在車上發現竊賊遺漏的黑色包包，內有多張罰單，員警根據罰單地址與身分通知陳姓男子到案說明，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，胡男對員警訊迅速尋回愛車感謝再三。

大園警分局表示，胡姓男子15日上午8時許出門要送貨，赫然發現停在家門前小貨車被竊，胡男擔心延誤送貨時間趕緊到大園派出所報案，警方獲報後利用車牌調閱行車軌跡，研判小貨車應該還在大園區境內，立即通報線上警網加強協尋失竊小貨車蹤跡。

▲桃園市大園區胡姓男子15日上午發現停在家門前小貨車失竊，大園警方2小時內查獲失竊小貨車，副駕駛座上還有竊賊遺留黑色包包，內有多張罰單等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區胡姓男子15日上午發現停在家門前小貨車失竊，大園警方2小時內查獲失竊小貨車，副駕駛座上還有竊賊遺留黑色包包，內有多張罰單等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

果然，經大園警方員警協尋下，2小時內在大園區大竹南路一處巷底發現失竊的小貨車，並在車內副駕駛座發現一個黑色包包，內有多張交通罰單，研判可能是竊賊遺留，警方根據罰單上記載車主資料與地址，通知涉案的陳姓男子到案說明，陳男則坦承竊盜犯行，胡男得知愛車僅2小時內被尋獲，趕到派出所向員警致謝。

▲桃園市大園區胡姓男子發現停在家門前小貨車失竊，大園警方2小時內查獲，胡男趕到派出所向員警致謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區胡姓男子發現停在家門前小貨車失竊，大園警方2小時內查獲，胡男趕到派出所向員警致謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

胡男聲稱，前晚停好車後忘了將車門鎖上，車鑰匙也留在車內，才讓歹徒有機可乘，以後會更加留意，對於警方迅速尋回愛車，胡男再三表達感謝之意。

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