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生存玩家持非制式衝鋒槍　反控警違法搜索！法官打臉判他5年8月

▲桃園市徐姓男子以15萬元購入非制式衝鋒槍與子彈，去年10月間開車上路遭員警盤查，員警眼尖發現要求查看，打開副駕駛座取槍時，徐男趁隙開車逃逸，事後控訴員警違法搜槍。（示意圖／記者邱中岳攝，與本新聞無關）

▲桃園市徐姓男子以15萬元購入非制式衝鋒槍與子彈，去年10月間開車上路遭員警盤查，員警眼尖發現要求查看，打開副駕駛座取槍時，徐男趁隙開車逃逸，事後控訴員警違法搜槍。（示意圖／記者邱中岳攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子事業生存遊戲玩家向身分不詳男子以15萬元購入非制式衝鋒槍與13發子彈，去年10月間開車上路時被員警盤查，曾任軍械士的員警發現副駕駛座下有長槍，要求徐出示槍枝查看，員警趁徐走向駕駛座取槍時，先一步打開副駕駛座取出非制式衝鋒槍，但徐趁隙踩油門逃逸，事後被警查獲後反控員警違法搜索；法官認為，邱員雖屬違法搜索，但第一線員警盤查槍械有其危險性，非事後審判者審查時所能比擬，依非法持有非制式衝鋒槍罪，判處徐男有期徒刑5年8月，併科罰金15萬元，還可上訴。

檢警調查，徐姓男子去年8月某日在不詳地點向身分不詳人士以15萬元價格購入非制式衝鋒槍與13顆子彈，去年10月29日晚間8時40分許，開車行經在桃園市大溪區某模型槍店前，因徐違規停車，巡邏員警上前盤查，徐疑似神情緊張，其中邱姓員警察覺副駕駛座前有長槍，要求徐取槍供盤查。

員警詢問徐「可以看一下嗎？」徐直接朝駕駛座走，邱員命其「不要去駕駛座」，徐則冷回「沒駕駛座怎麼開？」並開車門還發動引擎，邱則開起副駕駛座車門伸手取槍，徐則瞬間猛踩油門逃逸，現場留下邱員手上的衝鋒槍與子彈，警方事後根據車號查出徐男身分，通知到案後依槍砲彈藥管制條例將徐移送檢方偵辦，但徐卻反控邱姓員警違法搜索。

檢方複訊時，根據邱姓員警密錄器畫面，可見副駕駛座腳踏墊處放有1把黑色槍枝，邱員詢問徐這是什麼？徐則回覆是「BB槍」，邱員進一步詢問「可以看一下嗎」，徐則未置可否往駕駛座走去，張姓員警向徐說「不要去駕駛座」，被告回覆「沒駕駛座，我怎麼開」，隨即持鑰匙開啟車門，坐入駕駛座內並發動引擎，張姓員警立即要求徐下車不要發動引擎，邱姓員警則開啟副駕駛座車門，伸手拿起腳踏墊上之槍枝，徐隨即駕車逃離，檢方偵結依違反槍砲彈藥罪嫌將徐起訴，徐事後則反控邱姓員警違法搜索。

桃園地院法官審理時，警察開啟副駕駛座車門之行為，屬於刑事訴訟法所稱搜索行為，發現犯罪嫌疑人或得扣押之物為目的，進入私人有合理隱私期待之場域，即為搜索。本案未讓徐簽署自願受搜索同意書，徐也強調「不同意警察開他車門」，也不符同意搜索，警方是違法搜索。

法官審酌，警察職權行使法對被告進行盤查並透過車窗檢查車輛，符合「一目瞭然法則」，若在目視可及範圍內發現犯罪，即得作進一步搜查，依刑事訴訟法第133條之規定進行扣押，本案不應將警員之行為定性為搜索等語；警員在盤查過程中發現有槍砲犯罪嫌疑，其危險性及急迫性即大幅升高，必須在極短時間內掌握情況，判斷對象嫌疑程度及危險性高低，其壓力甚大，非事後立於審判者之角度進行合法性審查時所能比擬。第一線執勤警員在判斷是否發動搜索、符合搜索要件時，應容許其有較大判斷餘地。

此外，法官根據邱姓員警作證，徐男當時神情不自然且有點緊張，他在軍中服役6年期間曾擔任軍械士之經驗，槍枝光澤、樣式與一般BB槍不同，當下就判斷「應該是有殺傷力的槍枝」。法官根據刑事局驗出該非制式衝鋒槍確有殺傷力，且邱員依其經驗、盤查情狀與槍枝外觀，客觀上有合理事證足對徐產生槍砲犯懷疑，法官審結依非法持有非制式衝鋒槍罪，判處徐有期徒刑5年8月，併科罰金15萬元，如易服勞役，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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