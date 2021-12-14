影／「2022Meet遇見桃園」跨年晚會　鄭文燦黃子佼陪市民迎新年

記者沈繼昌／桃園報導

「2022 Meet遇見桃園跨年晚會」即將在本月31日晚間在高鐵桃園站前廣場舉行，市府14日舉辦記者會，由主持人黃子佼、宇珊串場，介紹人氣歌王畢書盡現場演唱熱身，市長鄭文燦表示，今年跨年晚會邀請如畢書盡、八三么樂團、艾怡良、韋禮安、王識賢、李玖哲、李玉璽等超強卡司藝人擔崗演唱，希望在疫情後帶給市民最好療癒，更希望是告別疫情的一年，讓台灣展開新的希望。

▲「2022 Meet 遇見桃園」跨年晚會即將在桃園市高鐵桃園站前廣場舉行，主持人黃子佼、宇珊與市長鄭文燦、藝人畢書盡等人主持啟動儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

這項記者會14日下午在市府綜合會議廳舉行，鄭文燦指出，過去兩年疫情改變人們的生活，興起「宅經濟」與「宅生活」，追劇是宅在家很重要活動之一，桃園今年跨年晚會特別安排大家耳熟能詳的「追劇必聽神曲」，包括在大溪老街拍攝夯劇《神之鄉》主題曲，由劇中父子檔王識賢與李玉璽搭檔演唱；另還有「大嘻哈饒舌」、「最嗨PARTY TIME」、在地社頭祈福表演等節目，邀請市民朋友一起走出門參加桃園跨年晚會，用嶄新心情迎接2022年到來。

▲「2022 Meet 遇見桃園」跨年晚會即將在桃園市高鐵桃園站前廣場舉行，市長鄭文燦說明跨年晚會各項內容。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦強調，桃園市正在轉變，展現多元魅力，在跨年夜前週末，桃園市還有許多精彩活動，包括「2021桃園鐵玫瑰音樂節」，本週末18與19日將於桃園陽光劇場舉辦大卡司音樂派對，與新竹市合作應用5G進行異地轉播；由劉培森建築師設計的「桃園陽光劇場」將於本月25、26日舉辦開幕演唱會，場地可容納1萬5,000人，打造繼台北流行音樂中心、高雄流行音樂中心之後，另一個推廣流行文化、多樣化活動的大型場地。

▲「2022 Meet 遇見桃園」跨年晚會記者會上，市長鄭文燦、主持人黃子佼、宇珊與藝人畢書盡邀請市民共同參與。（圖／記者沈繼昌攝）

主持人黃子佼、宇珊則提到，「2022 Meet遇見桃園跨年晚會」採取實聯制、全程戴口罩與手部消毐等防疫措施，場內設有洗手台，提醒民眾務必落實防疫。交通方面，除了搭乘高鐵前往會場外，建議利用包括機場捷運至A18高鐵桃園站，於1號出口出站；搭乘火車，可於桃園火車站轉乘「跨年專車—桃園線（紅線）」；若自行開車前往，可由國道2號大竹交流道，接台31線右轉高鐵站前西路。

觀旅局長楊勝評說，桃園跨年晚會全程在年代MUCH台、年代APP、MOD壹電視綜合台、壹電視Youtube、壹電視APP、壹電視FB等平台直播。跨年倒數前將由人氣天團「八三夭」壓軸演唱，將在長達100秒璀璨煙火中迎接2022新年到來，跨年倒數後由金曲歌王李玖哲接力獻唱，陪伴大家共度新年的第一天。跨年晚會相關詳情可至「2022 Meet遇見桃園跨年晚會」網站（網址：http://www.nye2022.tycg.gov.tw/）查詢。

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