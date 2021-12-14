談「韌性」城市治理　鄭文燦：保育海岸讓桃園永續發展

▲鄭文燦在「韌性城市論壇」致詞。（圖／桃園市政府提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

COVID-19疫情衝擊全球，「韌性」成為政府治理的關鍵字，桃園市長鄭文燦13日在「韌性城市論壇」表示，台灣在永續經濟、綠色生活、良善治理及國際合作等面向有豐碩成果，桃園市也發展「韌性城市」，在海岸生態保育、生態物流有完善規劃，可讓城市永續發展。

桃園市政府昨天與財團法人台灣亞洲交流基金會合辦「韌性城市論壇」，邀請泰國前副總理邦特（Phongthep Thepkanjana）、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、循環台灣基金會董事紀維德（Guy Wittich）、美國商務部出口管制執行委員會前主席金美英（Kim Mi-yong）等專家與多國智庫學者對談。

會中針對永續經濟、良善治理與國際合作等議題交換看法，分享各國推動綠色生活、人權價值及跨國倡議的經驗，實踐永續發展，實踐及城市韌性。澳洲辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）、英國在台辦事處處長鄧元翰（John Dennis），也以預錄影片的方式，分享韌性城市經驗並送上祝福。

鄭文燦會中談及，COVID-19改變世界，世界面對的挑戰還很多，包括氣候變遷、貧富差距、反恐安全等問題，過去韌性城市的定義，主要著重在面對各類災害層面，對於災害的風險治理、應變能力及復原計畫，後來經濟合作暨發展組織（OECD）對韌性城市的定義，進一步擴大為4大要素：包括經濟發展的永續發展條件；其次，環境資源的確保及生物多樣性保護；第三社會網絡，鼓勵社區公民參與、建立多元包容的健康安全的生活網絡；第四，政府治理，促進透明公開的政府治理模式，採取公私部門合作，並學習不同國家的城市政府治理經驗。

鄭文燦強調，韌性代表恢復力，今天論壇聚焦永續經濟、綠色生活、良善治理及國際合作四個層面，相信將有豐碩成果，讓台灣及桃園的經驗被世界看見。桃園發展韌性城市的策略，在治水策略、交通減碳、綠能節電、循環經濟、海岸生態保育、生態物流及公共安全等面向皆有完善的規劃，讓城市發展永續成長。

台亞基金會董事長蕭新煌表示，2020年全球受疫情衝擊，「韌性」在這兩年成為各界討論的關鍵字，疫後時代的韌性復甦與基礎建設不應追求短期成效，而應建立在長期的政策調整、跨部門合作與國際經驗交流。

邦特分享泰國經驗表示，為達成永續發展，打造共容社會，降低貪腐狀況，終結貧窮飢餓，確保健康生活福祉，讓所有人皆享有司法正義，有望在各個民主國家開花結果，實需仰賴有效負責任的制度和機制，確保決策單位負起責任，執行公民意見，在強化民主國家參與全球治理架構中，以具體做法落實永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）。

泉裕泰則指出，日本透過推動「社會5.0 （Society 5.0）」 ，建立超智慧社會，實踐永續發展以解決各種社會課題，建構智慧城市，須仰賴地方政府以及企業持續協力推動，才能不斷創新的價值，期待今後日本與台灣、以及印太地區、甚至是全球各城市間的合作能更加深化，並催生以台臺灣經驗解決全球課題的「台灣方案」。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，這次很榮幸與台亞洲民主基金會合作，辦理韌性城市論壇。這是台亞基金會繼玉山論壇、開放國會論壇之後，第一個以「城市」為主題的國際對話。桃園透過邀請駐台代表、國際友人、智庫學者與友好城市首長，交流分享經驗，實踐聯合國永續發展目標。

顏子傑也說明，此次在「韌性城市論壇」系列中，昨日下午以會前會的方式進行「地方政府城市外交經驗分享座談會」，邀請基隆、嘉義、台南、高雄等地方政府具有國際事務實務經驗專家，及來自韓國仁川研究院金修漢博士、專攻城市外交的波蘭學者安娜（Anna Rudakowska）進行經驗分享與交流。