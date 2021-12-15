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騎士闖紅燈被攔查　下秒猛催油門拖員警50米！酒駕累犯慘了

▲吳姓男子今年6月間在基隆飲用米酒後騎車上路往桃園，行經龜山區忠義路二段時因闖紅燈被員警攔查，欲進行酒測時竟猛催油門欲逃逸，員警拉住其衣領被拖行50公尺後因摔車被逮。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲吳姓男子今年6月間因闖紅燈被攔查，欲進行酒測時竟猛催油門欲逃逸，員警拉住其衣領被拖行50公尺。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

吳姓男子今年6月間一早在基隆市某住宅飲用米酒後騎車上路，一路南下準備返回新竹市住家，行經往桃園市龜山區忠義路二段時，因闖紅燈被巡邏的林姓員警察覺攔查，欲對吳進行酒測，吳竟趁員警準備呼叫線上警網支援酒測時，竟猛催油門企圖逃逸，林員抓住吳衣領被拖行，後因重心不穩導致摔車，員警為吳酒測後酒測值為每公升0.60毫克；桃檢複訊時，吳辯稱沒有妨害公務犯行，純粹是因酒後騎車虛心想跑才騎車逃逸，檢方審酌因吳屬累犯，偵結依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑，並建請地院加重其刑。

檢警調查，51歲的吳姓男子曾於2019年間曾在新竹地區因酒駕被判處3月有期徒刑確定，今年6月14日吳男從基隆市某民宅飲用米酒，未等待酒意退去即騎車上路準備南下返回新竹住家，行經桃園市龜山區忠義路二段與頂湖路口處，因闖紅燈被林姓員警察覺上前攔查，並呼叫線上支援警力攜帶酒測器為吳酒測。

未料，已有酒駕前科的吳男卻趁隙猛催油門逃逸，林園見狀抓住吳之衣領，吳基於妨害公務之犯意，仍然強行逃逸，林姓員警被吳拖行約50公尺，仍因重心不穩摔車，2人倒臥中央分隔島前，林姓員警不顧傷勢仍上前將吳拘捕，支援警力趕來時為吳酒測，酒測值高達每公升0.60毫克已超標，警方偵訊後依妨害公務與傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，吳男坦承酒駕犯行，但否認有妨害公務等犯嫌，辯稱並未騎車衝撞員警，因酒駕心虛想跑，但員警抓住其衣領，後來因重心不穩摔倒受傷等語；警方則提供現場密錄器翻拍截圖、職務報告、受傷照片等佐證，檢方認為犯行明確，偵結依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑，由於吳酒駕累犯，檢方建請法院依累犯之規定加重其刑。

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