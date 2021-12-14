侯友宜臉書千字文談公投　鄭文燦：侯走自己的路應尊重

▲新北市長侯友宜在臉書發表千字文對公投法，桃園市鄭文燦14日受訪表示，侯市長對公投有他的看法，跟國民黨的立場是不同的也有所區隔，我們應該給予尊重。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

本週六公投即將登場，新北市長侯友宜昨天發表千字文對公投看法，引發藍綠兩黨不同解讀，桃園市長鄭文燦14日受訪時表示，這次公投不是為了個人，也不是為了政黨，是關係到台灣的重大政策；侯市長對公投也有他的看法，只是看法跟國民黨立場不同，也有所區隔，他要走自己的路，我們應該給予尊重。

鄭文燦指出，這次公投不是為了個人，也不是為了政黨，是關係到台灣的重大政策，譬如能源轉型、對外貿易、食品安全、環境保護等。這些議題在這段時間的公共討論，已經呈現得很清楚，蔡總統所領導的路線，符合台灣長遠發展的利益，這也是台灣轉型所必須要經過的挑戰。

對於侯市長或其他地方首長對公投的看法，鄭文燦認為，對於國民黨「4個同意」的立場，其實他們不贊成，他們也有所保留，用一個比較委婉的方式，來表達說他們並不贊成這個極端的路線，我認為這是正確的。每個政治人物都有自己的想法，他要走自己的路，我們應該也給他尊重。

鄭文燦還說，侯市長對公投也有他的看法，並不是沒有看法，只是他的看法跟國民黨不一樣，他也表達了很多他的看法，只是跟國民黨的立場是不同的，也有所區隔，我想他也有表達他個人的看法，比如，他不贊成三接遷到台北港，這一題他不贊成，他也不贊成核四重啟，因為核廢料跟核能安全的問題，讓他比較保留，所以他也有立場，只是跟國民黨不一樣。

鄭文燦還舉例，另外如宜蘭縣的林姿妙縣長，她的立場也跟國民黨不一樣。台中市的盧秀燕市長，她的立場也與國民黨不一樣。三接如果不蓋的話，台中可能會承擔無法降載燃煤發電這樣的痛苦，所以盧秀燕市長其實並不跟國民黨有相同的看法。

鄭文燦強調，我覺得這4個議題，是在國民黨前主席江啟臣時代設計的議題，目前國民黨這些比較極端的主張者，綁架了國民黨，我覺得是背離了一個穩健的路線。公投之後，希望能夠讓台灣穩健的轉型，這個應該是我們國家最好的選擇。

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