中研院女確診　高教工會批「遺憾卻不意外」問題在制度

▲高教工會批中研院女職員確診，凸顯中研院的制度與文化問題。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室上週驚爆一名已離職女職員確診，高教工會今（15日）以「深感遺憾卻不意外」回應，高教工會表示，近兩年來，高教工會中研院分部籌備會已得知並接獲多起中研院勞資爭議案件，包含院本部、物理所、細胞與生物學研究所等職場霸凌與非法解雇爭議，以及院方片面訂定違反勞動法令的一年一聘定期勞動契約，這次事件正凸顯中研院在組織管理文化及職場罷凌沉痾，也就是問題在制度與文化，呼籲中研院受僱同仁加入工會，集體促成改善。

中研院P3實驗室女職員染疫，讓台灣維持0本土確診35天破功，該確診女職員更傳出霸凌事件，高教工會與高教工會中研院分部籌備會今發出聯合新聞稿，批評此事件凸顯中研院在組織管理文化及職場罷凌沉痾。

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▼高教工會批中研院女職員確診，凸顯中研院的制度與文化問題，圖為中研院日前進行清消。（圖／記者許靖騏攝）

高教公會指出，今年的五一勞動節前，高教工會中研院分部籌備會曾邀請律師及中研院勞資會議勞方代表共同召開記者會，公開呼籲中研院應以高標準遵守勞工法令，不應再以類似欺騙手法透過定期契約形式聘僱研究助理，對於院內職場霸凌事件，也應該建立有效的處理機制，而當時中研院回應，卻是抹黑出席者是問題員工（恰與本次指責染疫助理的手法一致），卻對法院判決理由及制度問題避而不談。

高教工會認為，無法理解為何這些本來是中研院口中的優秀人才，包括這次實驗室感染案中的員工，原先資歷優秀，事發後卻變成「常遲到、工作不力、未遵守SOP，不守規矩的人」，但中研院管理層，卻不檢討對新進員工訓練與監督指導的制度與責任。

目前確診者正被隔離，高教工會表示，基於種種顧慮，不希望危及後續職涯，所以一直沒有曝光發聲，但這不代表管理方可以恣意要基層承擔責任，期待衛服部、科技部、勞動部等主管機關單位如能進行通盤調查，督促中研院改進，並告知國人事件始末。

高教工會認為，實驗室安全事宜是專業領域，原不應輕易評論，但工會會員許獸醫師，曾在中研院P2實驗室任職多年，有實驗動物管理經驗，以其過往在中研院實驗室工作經驗，特別強調問題根源，其實是出在中研院的管理及文化，包括：各實驗室沒有統一的管理機制，SOP不完善、監督機制沒有落實，實驗資源私有化的問題極為嚴重，且往往不尊重專業，常因負責主管因不願問題曝光，以權勢打壓提出問題的工作人員，甚至非法解雇，長久以來造成寒蟬效應，粉飾太平甚至成為某些單位的文化，進而累積了實驗室職安風險。

最後高教工會呼籲，希望這次事件讓中研院或國內學術研究單位認清，問題在於制度與文化，而不只是口頭表態，卻無視應建立的制度，對過去問題也欠缺誠心檢討。口頭稱說員工是最大的資產，卻放任中階管理人員，對於提出建議的員工進行迫害，逼走有經驗的研究人員之後卻說，人才缺乏，或將未經完整訓練的助理丟上戰場，這種免洗餐具的用人哲學造成劣幣驅逐良幣，也造成了研究資源的浪費，期盼中研院能夠改變心態，誠實檢討，妥善處理內部同仁的建言。