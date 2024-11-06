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私校法擬放寬企業抵稅額度　教團憂「逃稅」：助長財團獵校

▲▼立法院教文會舉行「少子女化加劇私校退場，如何挽救?」公聽會。（圖／記者許敏溶攝）

▲針對修私校法放寬企業抵稅額度，加強監管是共識。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化加劇私校退場。為協助私校辦學，立法院擬針對《私校法》修法，大幅放寬企業抵稅額度，但卻引發正反不同意見。包括高教工會等教育團體今表示，放寬後將讓財團假藉捐款逃稅，甚至大開財團競逐「獵校」風氣；贊成者認為，應該放寬抵稅額度，並透過落實公益董監事派任、會計師監理捐款等方式，加強監督查核，達到透明化。

受到少子化影響，私校停招停辦消息頻傳。為降低私校退場衝擊，立法院教文會今（6日）舉行「少子女化加劇私校退場，如何挽救？」公聽會。邀請教育部與教育團體及私校代表與會，針對《私立學校法》第62條修法等議題進行討論。

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根據現有規定，個人針對國立大學捐款可百分抵稅，但捐款私校卻不能超過綜合所得總額20%。行政院也將第62條修正草案送交立法院，希望落實公私立學校捐贈的抵稅額衡平，草案內容讓私人及企業在捐贈私立學校時，不論指定或不指定捐贈對象，皆可享有100%折抵稅負。

高教工會認為，修法擬大幅放寬企業抵稅額度將後患無窮，除了讓財團得以假藉捐款名義逃稅，更會鼓勵並助長更多覬覦私校校產的財團，以「捐資」為名，如禿鷹般地競逐、不正入主私校的「獵校風氣」，若捐贈私校也要享有與公校同等免稅待遇，主管機關對私校監管也應全面比照公校，並大幅度將私校公共化，包括董事會納入公益董事、教職員董事並且限制連選連任等。

出席今天公聽會的南台科大前副校長張鴻德指出，私校退場核心問題在於生源，面對少子化，退場是必然，所以如何讓私校好好退場更值得重視。他說，台科大與華夏科大整併是比較好的模式，希望政府透過修法讓私校慢慢退場，保障師生權益，而他個人支持捐款給公私立學校都可以相同抵稅，建議要加強監管，落實公益董監事派任。

私立學校興學基金會董事長、大同大學校長何明果表示，支持修私校法62條，提高捐款，「因為私校只要求與公校公平競爭，外界也不必擔心公校捐款會被私校搶走，這是不可能。」至於外界擔心的可能弊端，則可加強監理，包括董事會財報可以要求會計師去監理捐款，教育部可進行經費查核，必要進行專案查核。

教育部次長葉丙成表示，因少子化衝擊，私校經營越來越困難，在經費操作上相對需要有更積極做法，這次修法可以提高對私校大額捐款意願，緩解私校經營的財務壓力，但教育部也會希望捐款使用更透明化，如何確保捐款真正使用在教學及學生身上，這點教育部非常重視，希望透過修法的配套措施，讓捐款可以更透明化。

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