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賴清德推動人工智慧島　「讓年輕世代運用AI放大自己的能力」

▲▼總統賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲總統兼民進黨主席賴清德，推動台灣人工智慧島願景。（示意圖／翻攝賴清德臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（16日）召開中常會，邀請台灣人工智慧學校秘書長、律師侯宜秀，以「平衡AI創新與勞動市場衝擊-如何賦能個人、社會與國家」專題報告。據轉述，民進黨主席賴清德聽取報告後表示，自己能理解年輕世代在AI時代的擔憂，到底是工作會被AI被取代，還是AI是專業賦能的工具？賴也指出，做為總統，他推動台灣成為人工智慧島的願景，是讓每位年輕世代都能運用AI放大自己的能力，而非只有少數企業或個人可以得利。

賴清德表示，政府也關注中小企業的調適，讓台灣一百多萬家的中小企業，在人工智慧化的轉型中獲得協助；而對於尚無法適應AI時代的工作者，公部門要與企業等社會各界合作，張開足夠大的安全網，接住大家，這也是台灣的經濟成長是「包容成長」的核心概念，再次感謝侯宜秀秘書長精彩的報告。

此外，據轉述，賴清德會中致詞時指出，我們已經設下目標，要打造台灣成為 「人工智慧島」，並且要落實「均衡台灣」，昨天中研院南部院區的開幕，就是往目標邁進一大步。現在，量子科技，是各國爭相發展的下一世代科技產業，量子科技的研究，也將帶動AI的應用。在中研院南部院區，「量子電腦專題中心」、「量子光電研究計畫」都已經進駐，「量子實驗大樓」也預計在2028年完工。

▲位於台南沙崙智慧綠能科學城「中央研究院南部院區」，15日舉行開幕儀式，賴清德總統偕台南市長黃偉哲等人盼打造世界級研究重鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「中央研究院南部院區」位於台南沙崙智慧綠能科學城，15日開幕，盼打造世界級研究重鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

賴清德表示，隨著中研院南部院區的發展，我們將逐步落實「人工智慧島」的目標，也讓南台灣擁有更豐沛的科技能量，來平衡南北發展。

賴清德強調，除了中研院南部院區的啟用，他在國慶演說所提到，對於各個區域的規劃，包括，用完善的捷運網絡，串起北北基桃首都生活圈，進行「桃竹苗大矽谷推動方案」、以及「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，還有，打造中部科技聚落、推動東部交通路網的安全、加強離島地區的基礎建設，要結合中央和地方的力量，一起來執行，也希望全體黨公職，共同為「均衡台灣」來打拚。

▲位於台南沙崙智慧綠能科學城「中央研究院南部院區」，15日舉行開幕儀式，賴清德總統偕台南市長黃偉哲等人盼打造世界級研究重鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲位於台南沙崙智慧綠能科學城「中央研究院南部院區」，15日舉行開幕儀式，賴清德總統偕台南市長黃偉哲等人盼打造世界級研究重鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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