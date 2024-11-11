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中研院澄清「糖尿病新藥詐騙文」挨批消極　立委：官網沒什麼人看

▲中研院長廖俊智到立院備詢。（圖／記者楊惠琪攝）

▲中研院長廖俊智到立院備詢。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中研院是國內學術龍頭，也成為詐騙集團的利用工具，立委葉元之今在立院教文會質詢指出，近期臉書有人打著中研院名號，宣稱找到治療糖尿病的新發現，吸引大批網友按讚分享，要求中研院制訂反詐騙的SOP，不要只是在中研院網站被動發聲明，「因為中研院網站可能看的人不多。」

立院教育及文化委員會今邀請中研院長廖俊智進行業務報告並備質詢。葉元之質詢時出示近期在社群平台出現的詐騙廣告，訊息宣稱中研院團隊研發糖尿病新藥，可抑制胰島細胞衰竭的抑制劑，是全球新發現，並附上一支經過後製的新聞報導影片，影片標題出現「糖尿病可治癒，第一（第二）型糖友都可根治」等內容。

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葉元之指出，中研院聲譽卓著也經常被冒名，近期發現有人冒用中研院名號，宣稱找到治療糖尿病新發現，明明是詐騙，但臉書宣傳效果非常好，該貼文按讚數有七千多，有一千多人分享，要求中研院說明處理狀況。

中研院智財技轉處長邱文聰表示，之前有接到民眾詢問電話，發現遭冒名詐騙後，隨即到派出所報案，並在中研院網站刊登澄清公告，坦言這種情況的確層出不窮，平均每年都會有3到5件冒名詐騙案件發生。

葉元之指出，中研院商標被冒用的案子只會越來越多，要求中研院擬訂一套SOP並對外宣傳，避免更多民眾上當受騙，現在只在官網刊登公告，擔心「中研院網站可能看的人不多」，恐有疏漏，希望能有更積極的方式宣傳。

中研院在質詢後補充說明，近日陸續接獲民眾反應，有不肖人士冒用中研院標誌、研究員楊文欽的研發成果，宣稱其療效並販售不明來歷的治療糖尿病產品。目前院內相關糖尿病藥物開發仍在臨床階段，尚未有實質的藥品問世，網路上所看到宣稱可治療糖尿病產品皆為冒用，藉此向民眾蒐集個資。

中研院表示，此等行為不僅違法偽造、冒用中研院名稱及院徽，更涉及不實廣告而違反公平交易法、食品安全衛生管理法乃至於藥事法等相關規定，並有構成民事侵權及觸犯刑事詐欺罪行之嫌，已向警察機關告發並提出告訴，也呼籲民眾勿受騙上當。
 

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