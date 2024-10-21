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首座「深層地熱探測井」宜蘭開鑽　中研院與中油攜手推淨零

▲中研院地熱團隊與中油合作。（圖／中研院提供）

▲中研院與中油合作開鑽全台首座「深層地熱探測井」。（圖／中研院提供）

記者楊惠琪／台北報導　

中央研究院與台灣中油公司攜手，今在宜蘭員山開鑽全台首座「深層地熱探測井」，突破傳統地質測量與探勘的限制，運用精密地質探測技術定位熱源，是國內首次進行深層地熱探鑽，可望進一步瞭解宜蘭地區地下熱源的動態，強化開發自產能源，加速實現淨零目標。

中研院院長廖俊智表示，台灣位於環太平洋火環帶，地熱資源豐富，其不受時間及天候影響的特性，是我國少數可以自產、穩定的零碳能源選項。根據地熱潛能評估，台灣約有高達數百萬瓩（GW）的深層地熱潛能，過去受限於探測和鑽井技術，難以定位與取出熱源。

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廖俊智指出，中研院具有豐富的地球科學研究經驗與精密地質調查技術，這次在熱源探尋上除了與台灣中油公司合作，並尋求全台灣地質及鑽井工程專家協助。此次鑽井位置應用大地電磁、反射震測及震波成像法等探測技術，耗費2年時間，建立地下熱源3D模型，精確定位地熱能源儲集位置。

廖俊智說，此次鑽井目標深度超過4公里，是我國首次進行深層地熱探鑽，在探鑽過程中可以獲取更多地質與地下熱分布的資訊，以期進一步了解宜蘭地區地下熱源的動態，在全球積極推動低碳能源的開發與應用，此次鑽探地熱能源顯示出我國發展自產低碳能源的決心，也是台灣邁向淨零排放的關鍵舉措。

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