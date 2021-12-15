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牛津研究：染疫患心肌炎機率　比打疫苗高3到40倍

▲▼新冠疫苗,莫德納,輝瑞,AZ。（圖／路透）

▲英國研究顯示打疫苗患心肌炎風險低於感染後風險。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國牛津大學14日在科學期刊上發表研究，科學家分析3800萬名16歲以上已接種人士的通報數據，結果顯示感染COVID-19的人引發心肌炎和心律不整等心血管疾病的機率，其實比接種疫苗產生相關副作用的機率更高。

由牛津大學研究人員主導的研究在《自然─醫學》（Nature Medicine）期刊發表，該研究比較民眾在接種AZ、輝瑞BNT和莫德納疫苗後，以及感染COVID-19後引發罕見心肌炎、心包炎以及心律不整的風險。

研究對象是透過評估2020年12月1日到2021年8月24日期間，接種疫苗的16歲以上人士在接種後28天內的情況，以及PCR檢測陽性的確診者住院率和致死率。結果發現儘管接種第一劑AZ、一劑輝瑞BNT和2劑莫德納疫苗後會增加心肌炎的風險，但感染COVID-19後的風險要高得多。

牛津大學教授兼研究負責人希皮斯利考克斯（Julia Hippisley-Cox）指出，研究估計接種完第一劑或第二劑疫苗的100萬人中，平均有1到10次額外的心肌炎通報，但在感染COVID-19的100萬人中，就有高達40起額外的相關病例。

參與研究人員指出按照年齡逐步分析得出的其中一項結果，顯示若施打輝瑞BNT和莫德那這類mRNA疫苗，罕見心肌炎的風險僅存在於40歲以下族群。

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