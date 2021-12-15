AZ白打？醫列數據批：睜眼說瞎話　若憂心「快做一動作」

▲有精神科醫師指出AZ疫苗是白打，遭醫界打臉。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男日前提出，打兩劑AZ疫苗無法抵抗Omicron變異株，保護力幾乎等於零，「不要再打AZ了！你打了也是白打啦」的論點，被醫界人士打臉後，他又再度拿出美國CDC公布的新數據，「這樣有沒有相信『兩劑AZ對Omicron保護力=0』了。」但仍有醫師砲轟，根本是瞎話，誤導民眾。

沈政男一席AZ是白打的言論，引發爭議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更在疫情記者會上直言「太過解讀也不好」。而醫界人士紛紛回應，中央流行疫情指揮中心專家小組成員李秉穎認為，以醫學原則來看可能會下降個「百分之幾十」的保護效果，但絕對不會完全無效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰也在臉書表示，不會變成白打，只是無法防止Omicron感染，但還是能保護重症，若真的擔心，就趕緊施打加強針保護自己。

另外，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇指出，明明打完AZ的重症死亡風險至少降低9成以上，混打或第三劑則都是為了加強抗體，不要太容易被輕症感染突破，「說穿了都是在增加自己副作用的風險，要去保護那些不打疫苗的人」。醫師直批「睜眼說AZ白打這種瞎話，真的是在誤導民眾。」

陳昶宇接著貼出《刺胳針》的文章提到，AZ+AZ+莫德納能得到最高的中和抗體，及最好的細胞免疫能力，這是近期英國第三劑加強針試驗，比起BNT+BNT+莫德納都還要來得好，「打AZ兩劑等於白打？ 是嗎？」