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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「兔子不要跟烏龜比游泳」　柯文哲談中研院案：陳時中本來就沒有專業

▲▼柯文哲視察昆明實驗室。（圖／記者張榮恩攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

中研院P3實驗室助理研究員（案16816）確診，一開始爆出傳染途徑疑似是被實驗鼠咬到，但台北市長柯文哲認為，至今沒有動物傳人案例，可能是實驗室處理病毒的外洩案件，結果被指揮中心反駁，仍有少數案例。面對中研院事件，柯文哲15日直批，政治凌駕專業，坐在指揮中心後排的都是他前同事，而衛福部長陳時中是「本來就沒有專業。」

柯文哲日前接受中廣新聞網「千秋萬世」訪問的預錄影片於15日播出，主持人王淺秋詢問，以前當醫生是否很有尊嚴，但當政治人物卻不同，所有人都能過來罵兩句？柯文哲說，因為他就如同別人說的一樣「嘴賤」。

被問到指揮中心似乎吵不過柯文哲？柯文哲回應，這本來就是他自己的專業，「兔子不要跟烏龜比游泳」，兔子再怎麼厲害，但烏龜是會游泳的，「我覺得防疫（指揮）中心是這樣，我覺得滿⋯後面那排都是我的（前）同事，怎麼會做出那些決策？真奇怪！當年都是我的同事，怎麼會這樣？」

針對南港中研院案16816確診案，柯文哲說，為什麼指揮中心要猜2.5億案例中的3個被老鼠咬到個案，「你為什麼要猜這種案例？你要先猜其他的。醫學是統計的科學，這小時候上課都講過。」這些老師都教過，但怎麼會想到這些？當年2003年SARS時期台大醫院感染案，就是從冰箱找到SARS病毒，手碰來碰去，如果其他人進來沒包好，就會碰觸到。

柯文哲強調，一聽就知道問題在哪，且確診者在中研院工作5個月就離職，「好的部隊要訓練穿脫沒那麼容易。」一聽就知道是實驗室污染、管理不良。

王淺秋說，第一時間柯文哲說不太可能是動物傳染，但指揮中心卻還要來打一下？柯文哲說，「我就覺得奇怪！那些人都跟我是同一個老師教的，怎麼會政治凌駕專業？」

這時王淺秋點名陳時中，而柯文哲則直言，「他是本來就沒有專業！」這本來就不是陳時中的專業，可是指揮中心後排的都是專業人士，「這不是他的專業」。

柯文哲舉例，疫苗一事就很明顯，一開始就知道國產疫苗不可能拿到緊急使用授權（EUA），看看後來幾支疫苗，分別是中美英蘇德做的，這不就是世界五強嗎？哪是台灣可以玩的？且衛福部將20億發給4家國產的生技公司，每家分到5億，「我跟你講，再加2個0都做不到。」

柯文哲表示，自己講難聽一點，「他們錢也賺夠了，賺都賺到了。」但這一開始就知道是不可能的，做一支疫苗哪是5億的事，「再加2個0都不夠。」自己有次向台北市議會民進黨團總召梁文傑提到，民進黨中央黨部的「清廉勤政愛鄉土」7個字中少了2個字「愛民」。

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