Ct12新案在防疫旅館染疫？陳時中：旅館社區疫調並進、人員已採檢

▲陳時中出席立法院衛環委員會堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

14日公布的境外移入案16859入境到確診間隔18天，且解除隔離返回社區2天才出現症狀進而確診且病毒量高，台大醫認為，最可能感染地點應該是防疫旅館。衛福部長陳時中今日受訪表示，還要進一步研判，防疫旅館、社區疫調會同時進行，防疫旅館人員已經採檢。

北市副市長黃珊珊說明境外移入新案，返台經檢疫14天，解除隔離後結果還陽性確診，Ct值偏低，如果該案是適用7+7政策，他可能就返家接觸家人，屆時很有機會把病毒給傳出去。

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莊人祥昨表示，該案境外移入案16859，身份為本國籍30多歲女性，11/26從柬埔寨返國，12/11解除隔離，入境與檢疫期滿採檢都是陰性，12/13自主健康管理期間因為症狀就醫採檢後確診，初步匡列4名家屬，檢測陰性，進行居家隔離中。

莊人祥表示，確實採檢結果顯示，該案Ct值僅有12，屬於高病毒量；已經有前往她檢疫的旅館進行瞭解，旅館曾經在9月與11月於不同樓曾有確認新個案，初步無看到關連性，仍研判為境外移入個案，也還會持續調查。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，以時間、Ct值等資料來看，個案防疫旅館感染的可能性最高，而社區確實就有1~2天的暴露風險。

陳時中今日出席立法院社福衛環委員會，會前受訪被問及此案是否應在防疫旅館感染，他表示還要再研判，初步調查防疫旅館近期沒有相同案件，但還要看相關基因定序與環境調查，防疫旅館、社區疫調會同時進行，相關旅館人員也採檢。

至於是否會加嚴7+7檢疫措施，陳時中說，目前沒有加嚴的打算，現行方案隔離和檢驗雙管並進，已經比過去還要嚴格。

根據指揮中心規劃，春節檢疫專案「7+7+7」14日開始，只要接種二劑疫苗滿14天，且符合相關要件，即可前7天自費住集中檢疫所或防疫旅館，期滿前1日進行1次PCR檢測，檢測結果陰性，次日即可返家完成後續8至14天，檢疫期滿前1日再次進行PCR檢測，檢測結果陰性，期滿解除檢疫列管，後續再進行7天自主健康管理。

黃珊珊指出類似個案有數十起，陳時中則表示，沒有那麼多，統計後會再做報告。