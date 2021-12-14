闖深綠票倉！陳建銘邀蔣萬安出席社子島餐會　巧妙避開黃珊珊

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

闖深綠票倉！陳建銘邀蔣萬安赴社子島　巧妙避開黃珊珊

▲▼陳建銘、蔣萬安。（圖／讀者提供）

▲陳建銘、蔣萬安。（圖／讀者提供）

記者陳家祥／台北報導

隨著2022年選舉腳步接近，儘管尚未正式表態，但幾乎已篤定將征戰明年台北市長大位的國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，近期已開始在基層走訪。前者透過國民黨在北市強大的基本盤，與議員合作深入地方；後者則坐擁執政之便，光是行程安排、出席活動等，就跑遍北市各角落。

位於社子島的富洲社區協會日前舉辦理事長交接活動，黃珊珊受邀出席擔任監交人，儀式結束後不免俗跟出席的地方民眾敬酒互動。在里長蘇府庭、新任理事長陳惠民等人陪同下，逐一到各桌聊天、敬酒問候，氣氛熱絡。

隨後黃珊珊離開後，蔣萬安也來到同場活動致詞。現場與會人士指出，黃珊珊受邀出席見證協會理事長的交接，活動開始就抵達現場，而蔣萬安則是在活動接近尾聲時才到場致詞，兩人並未碰面。

有趣的是，稍晚抵達的蔣萬安除了巧面錯開黃珊珊外，到場後還是由與柯營互動頻繁的議員陳建銘接待，之後更在陳的陪同下逐桌與地方耆老敬酒、互動。現場人士指出，不能確定蔣萬安是否為陳建銘帶來的，但確實看到兩人一起進來會場。

陳建銘為士北選區的資深議員，但在2018年選舉便與柯營合作，女兒陳思宇更是從市府到民眾黨，一路都是在柯營服務，明年也將承接衣缽，投入士北議員選舉。

對此，陳建銘受訪不諱言表示，他確實有陪蔣萬安在現場敬酒、拜會耆老等，但僅是出於對晚輩的關心，因為過去與蔣孝嚴為舊識，且黃珊珊目前還是親民黨、自己則是無黨，並沒有什麼政黨衝突。

陳建銘也說，社子島開發案逐步在推動中，當地居民也很關心各政黨候選人對於社子島的態度，站在服務地方的角度，當然是可以讓地方民眾接觸到越多、了解越多越好。

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