Omicron「好消息、壞消息」曝　這疫苗仍有保護力

記者陳俊宏／綜合報導

全球防堵新變種病毒Omicron，對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，有好消息也有壞消息，「雖然中和抗體低低的，但BNT疫苗還是可以有保護力！」

林氏璧14日在「日本自助旅遊中毒者」臉書指出，南非研究兩劑BNT疫苗防Omicron感染保護力僅為33%，但防重症住院則有70%保護力，「是的，Omicron也是會重症的。」

林氏璧說，有好消息也有壞消息，壞消息是Omicron在南非應該是也有重症；好消息則是，雖有重症，雖然中和抗體低低的，但BNT疫苗還是可以有保護力！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



林氏璧表示，可見防重症不是完全只靠中和抗體，T細胞和記憶細胞應該都有關係，且注意重症保護力70%僅是兩劑BNT的效果，如果打了第三針，可以預期應該可以更高。

林氏璧提到，至於很多人關心的AZ-AZ對防重症有無保護力？是不是白打？他想英國應該很快會有資料；D614G是歐美最早接觸的一株，後來的Delta其住院重症風險是比之前病毒高的。

林氏璧認為，若Omicron成人染疫後住院的風險，相比於第一波D614G低了29%，那相對於Delta應該是會低更多；但能不能低到已經界定其為流感化，可以開始把它當流感，他想下這樣結論還早，目前就說它感冒化大概是更不用想了。