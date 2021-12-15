「2劑AZ對Omicron保護力=0」　醫再曝新數據：這樣有沒有相信了

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，打兩劑AZ疫苗無法抵抗Omicron變異株，保護力幾乎等於零，「不要再打AZ了！你打了也是白打啦」，引發討論。對此，他再提出美國CDC公布的新數據，「這樣有沒有相信『兩劑AZ對Omicron保護力=0』了。」對此，製造AZ的阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司尚無回應。

沈政男14日在臉書說，他13日貼了「兩劑AZ對Omicron保護力=0」，引發廣大迴響，「哥不打算回應，因為：看不到行家啊！你相信也好，不信也罷，哥沒有打算說服任何人。」

沈政男指出，事實上那篇文章是著名的CoM-Cov一系列研究之一，但他沒有打算講這個研究，因為講了你也聽不懂啊，然後還要在那邊回嘴；注意了，美國CDC公布了最新數據：43例Omicron染疫，79%打過兩劑疫苗，其中打過第三劑的也不少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）



沈政男表示，這要怎麼解讀？美國疫苗覆蓋率是多少？這樣有沒有相信「兩劑AZ對Omicron保護力=0」了；還好南非做出的初步研究是，兩劑BNT對Omicron重症仍有7成的預防率，由此來看，兩劑AZ對於Omicron可能也有一些重症預防率。

沈政男認為，疫苗保護力不等於重症預防率，越來越多人認為，重症預防率與T細胞免疫有關，「而AZ在這方面算是還有一些X用，你說，喔，反正都是輕症，沒關係」；南非疫苗專家14日已講，南非Omicron感染者，72%先前都曾經感染，而這可以解釋何以重症率這麼低。

沈政男指出，也就是說，如果Omicron降臨在沒有感染過的族群，會造成什麼樣的重症率，仍是一個問號；至於打過疫苗，是不是能跟先前感染過一樣預防重症，目前看起來也是有這個可能，只是預防率多大，仍待研究。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



沈政男提到，莫德納首席專家也說，不要以為Omircon都是輕症！其實南非因Omircon而住院的人之中，住加護病房的比例跟Delta是一樣的，「他也說，注意了，跟哥的看法一樣：Omicron有可能跟Delta並存一段時間，並且使得同一個人重複感染。」

對於「兩劑AZ對Omicron保護力=0」的說法，製造AZ的阿斯特捷利康公司尚無回應。指揮中心指揮官陳時中則說，全球主流意見中，還沒有認為對抗變異株「打疫苗會把保護力成零」，目前共識都是有所降低，而及早打第三劑則可增加保護力；最重要的是把個人防護、基本工作做好，「我想有時太過解讀也不好。」

►本文獲得沈政男醫師授權。

