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仁愛鄉冬季高山茶王競賽　黃平螢以優良管理和有機施肥獲特等獎

▲2021台灣高山茶王冬茶賽及績優農民得獎者出爐， 南投縣長林明溱親赴仁愛鄉頒獎。（圖／南投縣政府提供）

▲2021台灣高山茶王冬茶賽及績優農民得獎者出爐， 南投縣長林明溱親赴仁愛鄉頒獎（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉農會日前舉辦2021年冬季台灣高山茶王競賽頒獎及績優農民表揚，大同村茶農黃平螢趁入秋後雨水充足之際加強茶園管理、以有機肥栽植出品質出眾的茶菁，榮獲特等獎；茶業改良場魚池分場指出，今年仁愛鄉高山冬茶因春季前低溫及春季雨水不足，連帶導致部分茶區產量降低，所幸採製期間氣候穩定，使冬茶整體品質穩定，茶湯甘甜、冬韻足。

仁愛鄉農會指出，因疫情而取消今年春季高山茶王競賽頒獎活動，但冬季高山茶王參賽件數仍達642件，比去年增加31件，在嚴格評審把關下，整體淘汰293件、淘汰率約為45.6%，讓獲得優良以上評鑑的好茶品質更勝以往；11日頒獎活動由理事長林水木、常務監事林高堂、總幹事戴錦稔共同主持，縣長林明溱也專程到場頒獎祝賀。

茶業改良場魚池分場表示，今年偶有部分茶區參賽作品因上半年氣候因素，如低溫少雨致茶樹根系受損、養分吸收不良，產量降低且茶濃稠度不夠、茶湯滋味偏淡，但水源充足且正常施肥的茶區，產量得維持平穩甚至增產，且冬茶採製期間氣候穩定，對製茶品質有正面助益，因此整體表現不受影響。

▲2021台灣高山茶王冬茶賽及績優農民得獎者出爐， 南投縣長林明溱親赴仁愛鄉頒獎。（圖／南投縣政府提供）

特等獎得主黃平螢也說，今年冬茶入秋後雨水充足，他特別加強茶園田間管理，充足施用豆渣、豆粕等有機肥，茶菁品質顧得好，製作出特級品好茶就更有把握。

林明溱指出，仁愛鄉農會在全國蔬果農產共同運銷及四健業務均榮獲第2名殊榮，輔導推廣的「五岳巴萊」高山茶王更是最高品質，推薦全國民眾及遊客到仁愛鄉的清境、合歡山等風景名勝觀光，並踴躍採購好茶及各種優質農特產。

活動表揚名單如下：2021冬季高山茶王特等獎黃平螢；頭等一獎杏香紅製茶林岳峰、頭等二獎王記茶業王輿、頭等三獎王人德、頭等五獎梨山茗博茶業陳孟智及頭等六獎森柏茗茶孔柏喻；頭等獎為施芳云等14名、金獎為華壽茶等96名、優良獎谷嵐緣高翔澐等233名。

入選5星級衛生安全茶廠，有興中製茶廠、大安製茶、世豐製茶廠、煜棠製茶廠、華剛茶業、2450製茶廠等5場，4星級衛生安全製茶廠有芸禎茶園、陽光製茶廠等2場，3星級衛生安全製茶場為高野製茶廠、松赫之崗製茶廠、永浩茶園、天池茶工廠等4場。

「蔬菜共同運銷績優農民」有黃富勇等10名；「花卉運銷績優農民」為丁愛國等10名；「單一品項蔬菜運銷績優農民」共有李繼源等8名，蔬菜品項為菠菜、彩椒、青椒、甘藍等。
 

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