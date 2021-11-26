▲新北坪林好茶真功夫市集，好茶券5百換1千好康加倍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市為10連霸全國製茶技術競賽冠軍，在職人匠工的製茶技術優異表現外，今年冬茶以「親子冬遊坪林」、「真功夫饗宴」及「藝術茶鄉」為主題，推出12月份起周末週週有好茶商品展售會、5倍劵加倍及滿額禮優惠拿好康，感受新北好茶獨特的新風貌。

副市長劉和然表示，本市有9大茶產區，包含坪林、石碇、三峽、林口、石門、深坑、汐止、新店及平溪，6大特色茶，半發酵文山包種茶及龍壽茶、不發酵茶碧螺春、全發酵蜜香紅茶、部分發酵茶鐵觀音及東方美人茶。每年春、冬茶產季，為協助茶農行銷增加收益，規劃多元行銷方式以整體概念推廣「新北好茶」品牌，更加碼推出「新北好茶券」，五倍劵5百換1千好康加倍送，限量200份。

▲新北好茶限定「好茶便當」12月4、5、11、12日限定販售。



劉和然說，12月4、5、11、12日於坪林產地推廣舉辦「新北好茶市集」，囊括新北美食、坪林好茶、文創手作、坪林限定文青商品、邀請國際級表演-九天民俗技藝團、紙風車兒童劇團、新心劇團慢飛天使等輪番上陣，並有茶席體驗傳遞民眾喝好茶外，瞭解泡茶及製茶過程的小知識，現場更有Live表演，12月17、18、25、26日在捷運善導寺旁的希望廣場舉辦消費地展售會。

新北好茶市集推出一系列獨家限量商品，邀請2021亞太十大名廚黃景龍師傅獨創好茶料理，將「文山包種茶」入菜，獨家料理將製作成「限定好茶便當」，還有當日消費滿1500元起，就有機會把限量好禮好茶香氛釦、紀念茶杯、找茶漁夫帽等帶回家。12月4、5、11、12日活動期間來好茶市集可至新店及昆陽捷運站搭接駁車，活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專查詢。

▲新北好茶品牌限量好茶香氛釦、紀念茶杯、找茶漁夫帽。

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