▲坪林冠軍茶鄉冬茶飄香，新北好茶「熊乓」搶鮮上市。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年新北好茶冬茶上市，新北市長侯友宜5日代表新北市政府至坪林頒發「冬季特等獎」匾額，並透過擊鼓為在地祈福。新鮮上市的冬茶，5日起以及6、12、13日於坪林區公所前廣場產地推廣會限時販售，連兩週於產地冠軍茶鄉推出一系列活動，邀請大家冬季來到坪林旅遊，一品號稱全台灣「熊乓」的「包種茶」。

5日全新北市優秀製茶師齊聚，出席今年度冬茶比賽頒獎典禮。本次特等獎由坪林茶農劉秀菊奪得，成為新科「包種茶王」，劉秀菊表示，宣布獎項時也相當驚訝，她也謙虛的表示，製茶學問大，從生產管理到發酵萎凋、炒茶、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎，自己也仍在學習中。

▲新北市長侯友宜走訪坪林老街，受到民眾熱烈歡迎。

茶農劉秀菊其實來自製茶世家，先生鄭年生也是坪林區在地茶農，製茶資歷已超過40年，經驗相當豐富，過去曾獲得102年坪林製茶技術競賽冠軍、102年全國製茶技術競賽亞軍、105年新北好茶冬茶評鑑特等獎等獲獎無數。

侯友宜表示，新北市不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區，產量、品質、技術，皆為全國之冠，至今已連續10屆奪得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，出產的好茶品質備受肯定，是名副其實的「冠軍茶鄉」。

▲新北市長侯友宜頒發特等獎。

今年首度將會場移師至坪林區公所前廣場舉行，串聯坪林老街及北宜路商圈，自5日起至13日，連續兩個周末舉辦新北好茶產地展售會，現場推出限定「冠軍茶鄉點心盒」，讓大家可以吃到不同口味的茶料理，更讓「老街不斷電」。

農業局表示，市府自2011年成立「新北好茶」品牌，此外新北市持續推動「茶清方案」對比賽茶密集抽檢，冬茶檢驗結果全數合格，大家只要認明「新北好茶」品牌，就是安心、高品質的保證。

農業局說，5日起以及6、12、13日連續兩周末於坪林區公所前廣場，21、22日於善導寺捷運站旁的希望廣場都有新北好茶展售會，歡迎踴躍前往選購。相關訊息可上「新北市農業局稼日蒔光」臉書粉絲頁查詢。

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