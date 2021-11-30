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南投民宅火警母子3人獲救　住警器裝設位置太低延遲鳴響

▲南投市某民宅疑因住警器安裝高度不夠，失火時延遲作用而造成3人嗆傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投市某民宅疑因住警器安裝高度不夠，失火時延遲作用而造成3人嗆傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投市某護3樓透天厝民宅，今天清晨5時許突然竄出濃煙，一度造成屋內還在睡覺的母子3人受困，所幸出外運動的7旬巫姓屋主及時趕回並用木梯將受困家人救出，3人僅有輕微嗆傷，消防隊分頭將3人送醫後已無大礙、隨後入屋撲滅火勢，發現該戶雖有裝設住警器，但位置卻不夠高導致延遲發報作用，提醒住警器離天花板最多50至60公分，民眾裝設時宜留意。

南投縣消防局救災救護指揮科指出，清晨5時42分接獲報案稱「南投市自立一路一巷51號，發生住宅火警」並有民眾受困其中，南投分隊立即出動5車10人，並同步群呼義消，派遣碧興、中興等分隊前往搶救。

▲▼南投市某民宅清晨竄出濃煙，一度造成母子3人受困。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投市某民宅清晨竄出濃煙，一度造成母子3人受困。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投市某民宅疑因住警器安裝高度不夠，失火時延遲作用而造成3人嗆傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防隊於5時51分到達現場，發現火場為3樓半加蓋鐵皮建物，濃煙從一樓竄出，一樓鐵捲門已打開，原受困的30多歲巫姓女子和2名幼子已被屋主巫姓老翁利用木梯救出，因有輕微嗆傷，被救護車送至醫院就醫後幸無大礙；碧興及中興車組出2線水線入室滅火，起火點位於一樓客廳，並請台電人員到場斷電，火勢在半小時內即撲滅，財務損失約20萬，燃燒面積約15平方公尺，火災原因待消防局火災調查科調查。

▲南投消防隊員在半小時內撲滅火勢。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投消防隊員在半小時內撲滅火勢。（圖／記者高堂堯翻攝）

70多歲的巫姓屋主向消防分隊指出，平時與女兒、2名外孫同住，今天清晨出門運動時接獲女兒電話，指家裡失火、母子都被濃煙嗆醒，他趕緊報案並返回救出家人；南投消防分隊指出，入室滅火時有聽到住警器嗡嗡作響，但仔細一看發現住警器竟是貼在廚房牆面上，僅約跟門一般的高度。

南投分隊解釋，煙霧需要時間上竄、蓄積到一定程度才會觸發住警器鳴響，若裝設位置不夠高、離天花板50至60公分以上，就可能延遲發報，影響寶貴逃生時間，呼籲民眾領取到消防局發送的住警器後，一定要將其安裝在正確位置上，有任何相關問題歡迎上消防局網頁（https://www.ntfd.gov.tw/home）或親赴在地消防隊詢問。
 

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