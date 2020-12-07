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扎根廣州只賣台灣茶葉　「水中月」引故宮文創茶具追逐新藍海

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▲台商洪仲賢手指的便是台北故宮文創茶具「八福運轉」。（圖／記者魏有德攝）

▲台商洪仲賢手指的便是台北故宮文創茶具「八福運轉」。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／廣州報導

大陸廣州芳村擁有全球最大茶葉批發市場，入駐商鋪超10000間，「六大茶系」中的各式茶種，都可以在芳村找到。不過，台商洪仲賢經營的「水中月」茶行只賣台灣茶葉，跟其他商鋪販售各式茶葉完全不同，他表示，台灣茶是最具代表性的農產品，價格定位偏中上，無論是在贈禮市場或個人飲用，仍有想當不錯的發展潛力。

▲小罐茶系列專攻個人飲茶市場。（圖／記者魏有德攝）

▲小罐茶系列專攻個人飲茶市場。（圖／記者魏有德攝）

洪仲賢於2014年放棄在台灣金融業的多年資歷和待遇，到廣州芳村經營水中月茶行，洪仲賢回憶起剛到芳村的時候，「只有一種感覺就是非常驚訝，這裡的批發市場大概有一萬多家商舖，真要逛起來兩週時間都走不完。」

正因為如此，洪仲賢看中芳村的集散地效應，決定專攻台灣茶葉銷售。洪仲賢表示，「大陸遊客到台灣選擇的伴手禮，第一是鳳梨酥，接下來便是台灣茶葉，所以，台灣茶葉算是很有代表性，不過，隨著需求量增加，個人飲茶風氣漸盛，適合個人飲用、經濟實惠的小包裝，也成為公司新探索的方向。」

▲洪仲賢說起富春山居圖文創茶具組的背後故事滔滔不絕。（圖／記者魏有德攝）

▲洪仲賢說起富春山居圖文創茶具組的背後故事滔滔不絕。（圖／記者魏有德攝）

此外，洪仲賢基於本身對歷史文化的興趣及愛好，因緣際會下和台北故宮的禮品廠商合作，代理台北故宮文創茶具，成為水中月茶行在經營上的另一項優勢。洪仲賢剛到大陸時發現，一般人品茶喜歡用紫砂茶具，已經是一片紅海，假使這間店再引進紫砂，會變得沒有差異性，「台灣文創發展比較早，當初大陸的文創產品也比較少，在市場上會更有賣點，還能凸顯整間店的風格。」

▲台北故宮文創茶具組「乾隆天子之寶」系列。（圖／記者魏有德攝）

▲台北故宮文創茶具組「乾隆天子之寶」系列。（圖／記者魏有德攝）

此後，洪仲賢陸續引進台北故宮的各式文創茶具，包括富春山居圖、郎世寧先萼長春、乾隆天子之寶等茶具組，與台灣茶葉銷售相輔相成。洪仲賢表示，「曾有一群外國客人來芳村採購茶葉，在水中月看上『八福運轉』的茶具茶杯組，將店內僅存的28組全都買走，可見台灣文創的吸引力。」

洪仲賢強調，隨著市場變化，尤其在後疫情時代，經營策略仍須不斷調整，「除拓展新的中小經銷商，隨著線上消費力提升，在電商通路也會嘗試，包括電子商務和帶貨直播的嘗試，還需要再加快腳步。」

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