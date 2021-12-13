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公投黃金週！立委蘇治芬現身北港街頭　徒步宣講民眾揮手支持

▲四大公投進入最後黃金週，昨日立法委員蘇治芬在雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、北港前鎮長張勝智、鎮民代表許玉明等人陪同下，於北港街頭徒步宣講。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲四大公投進入最後黃金週，昨日立法委員蘇治芬在雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、北港前鎮長張勝智、鎮民代表許玉明等人陪同下，於北港街頭徒步宣講。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

四大公投進入最後黃金週，昨（12）日立法委員蘇治芬在雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、北港前鎮長張勝智、鎮民代表許玉明等人陪同下，於北港街頭徒步宣講，呼籲鄉親公投投下四個不同意，不讓台灣亂下去，也提醒年滿18歲的年輕朋友撥空出門投票，共同為台灣的未來做決定。

立法委員蘇治芬昨日徒步宣講路線以北港市區為主，沿途高舉「公投四案不同意」、「台灣隊」等手舉牌，也廣發文宣與口罩，提供民眾更多關於公投的資訊，更齊呼口號以傳達民進黨四大公投不同意的理念，沿途也有不少民眾揮手支持。

▲四大公投進入最後黃金週，昨日立法委員蘇治芬在雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、北港前鎮長張勝智、鎮民代表許玉明等人陪同下，於北港街頭徒步宣講。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蘇治芬走入巷弄，與青年朋友打招呼，希望能有更多年輕朋友一同參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇治芬所率領的徒步宣講隊伍，於傍晚抵達朝天宮廟前，在熙來攘往的中山路上，與沿途香客、遊客及陣頭隊伍打招呼，一路高喊「四個不同意，台灣更有力」的口號時，也有支持者同聲附和。蘇治芬更特別走入巷弄，與正在購買晚餐的青年朋友打招呼，就是希望能有更多年輕朋友一同參與。
 
蘇治芬一路上特別呼籲年輕朋友，凡是年滿十八歲就擁有公民投票權，下週六的公投至關重要，拜託所有年輕朋友一定要撥空出門投票，為著台灣的最佳利益，投下四個不同意，台灣的未來由我們共同來決定。

▲四大公投進入最後黃金週，昨日立法委員蘇治芬在雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、北港前鎮長張勝智、鎮民代表許玉明等人陪同下，於北港街頭徒步宣講。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員蘇治芬昨日徒步宣講路線以北港市區為主，提供民眾更多關於公投的資訊，更齊呼口號以傳達民進黨四大公投不同意的理念，沿途也有不少民眾揮手支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇治芬也提到，除了北港徒步宣講，也將會陸續在虎尾、麥寮、四湖、元長等鄉鎮，繼續舉辦公投徒步說明會，希望能用最近的距離，讓鄉親了解民進黨對於這次公投，選擇投下四個不同意的堅持與理由。

▲四大公投進入最後黃金週，昨日立法委員蘇治芬在雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、北港前鎮長張勝智、鎮民代表許玉明等人陪同下，於北港街頭徒步宣講。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲四大公投進入最後黃金週，昨日立法委員蘇治芬在雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、北港前鎮長張勝智、鎮民代表許玉明等人陪同下，於北港街頭宣講。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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公投民進黨雲林立法委員蘇治芬

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