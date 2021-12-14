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移除國家人權館樹木被批　文化部：經專業判斷有倒塌、安全疑慮

▲▼國家人權博物館。（圖／Facebook／國家人權博物館 National Human Rights Museum）

▲國家人權博物館進行園區景觀工程，移除樹木過程被質疑，文化部對此澄清。（圖／Facebook／國家人權博物館 National Human Rights Museum）

記者林育綾／台北報導

時代力量立委陳椒華今（14）日舉行「國家人權館恐怖行刑園區樹木，破壞歷史景觀」記者會，質疑文化部公然砍除、粗暴移植老樹。文化部對此表示，園區景觀工程是為復原歷史場域情境，而非破壞歷史景觀，移除的樹木為有危及建物及公共安全疑慮，並未包含受難前輩所親植，全區樹木皆以原地保留為原則。

文化部今日澄清表示，為辦理國家人權博物館景美園區歷史遺址保存，復原歷史場域情境，人權館自2019年啟動園區景觀與周邊環境整合工程。經史料比對、專業景觀廠商協助整體評估後，全區喬木約265株，計畫移植18棵喬木、補植24棵。

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同時在檢視過程中，發現有部分樹木因病中空腐朽，有倒塌危及公共安全之疑慮；或是生長環境不佳，根系竄生，離歷史建築物太近，影響建築結構安全；也有生長狀況不良、樹型歪斜，或為連幹樹。

為避免樹幹劈裂影響生長，或因樹種原本年限等因素，經專業單位判斷無法移植，而建議移除者共計24株，人權館於2020年10月依照行政程序，經新北市樹保委員現勘及新北市農業局核准後於今年11月完成移除，且經查所移除的樹木並未包含受難前輩所親植。

文化部強調，已責成人權館除積極管理維護白色恐怖歷史重要場域外，應更關注園區環境生態保護意涵，請人權館後續針對原規劃移植的喬木，重新進行檢討。此外，應全面性對於園區樹木進行清點列冊、加強保護，並依「新北市樹木保護自治條例」規定主動提報樹木資料送請主管機關審核。

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