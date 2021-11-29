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文化部官員變綠蟑螂！離岸風電工程索賄近千萬回扣　他辯只是經手

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署偵辦「離岸風電水下文化資產調查計畫及報告」案時，發現文化部文資局蕭姓專委涉嫌向廠商索回扣127萬元，蕭自白供出還有「水下文化資產調查儀器設備」索585萬、「雲端火災預警系統規劃建置」及100萬元回扣金，全案彰化地檢近日偵查終結，將蕭男等6人依違反貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴。

▲彰化地檢署查緝風電索賄案，發現文資局跟廠商索回扣。（翻攝文化部文化資產局）

▲彰化地檢署查緝風電索賄案，發現文資局索回扣。（翻攝文化部文化資產局）

依據起訴書內容指出，檢方今年3月接獲檢舉，彰化某離岸風電工程被公務人員索賄，經查發現離岸風電開發前，須經過水下文化資產調查，確認無文化資產再向文資局提出調查報告，審議通過後始能取得開發許可，而蕭男時任科長，主辦水下文化資產調查計畫及報告之初審及收件，並列席專案小組會議及審議會，於會議中得依法提出意見影響審查結果等職權。

▲彰化地檢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地檢。（圖／記者唐詠絮攝）

2016年11月間，蕭男跟各開發商施壓或推薦調查報告得委由盟帝公司撰擬，並暗示如不委請盟帝公司撰擬報告，將不易通過審查，2016年11月至2017年5月間，盟帝公司譚姓負責人（53歲）負責向4家開發商（共計10案風場調查報告）接洽，允諾協助順利通過審查，最後收取報酬895萬元，譚男再交付127萬元給蕭男，作為協助撰擬調查報告通過審查之對價。

檢方在偵查期間，蕭男坦承不諱，自白供出以下2案，其一是水下科預計就水下無人遙控載具ROV案、側掃聲納SSS案、底層剖面儀SBP案辦理採購案，為求該等採購案於第一次投標時，皆能有3家廠商投標，以避免流標，分別由被告吳、張安排廠商參與圍、陪標，由盟帝公司順利得標後，於2018年5月23日、24日各匯款737萬2,746元、431萬4,634元至盟帝公司帳戶內，被告譚男則自2017年4月間至2018年3月間分4次交付給蕭男585萬元賄款。

其二，蕭男在2018年11月擔任文資局秘書室事務科科長期間，負責辦理火災預警系統備系統，用於文資局所屬古蹟建築使用，隔年找來欲承包廠商巨烽公司商討相關規格，並在開標前透漏招標資訊，使其廠商得以順利得標，但需以100萬元做對價，最後該廠商以900萬元得標，2020年3月至11月陸續交付賄金給蕭男。

▲彰化地檢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地檢襄閱主任檢察官葉建成。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化地檢主任檢察官、檢察官蔡勝浩等多人組成專案小組，於今年3月及8月間，指揮法務部廉政署中部地區調查組、法務部調查局中部地區機動工作站及本署專案組檢察事務官，兵分多路搜索涉嫌人住所及辦公室18處，並傳訊及拘提涉案人及證人到案說明。

全案經檢察官偵查終結起訴，除了對接洽者譚男及林、張、黃、劉等相關人起訴外，蕭男收取賄賂之金額總計達857萬元（其中已繳回部分共222萬元，其餘部分之犯罪所得635萬元則未扣案），認蕭男涉犯違反貪污治罪條例及刑法第132條第1項公務員洩漏關於國防以外應秘密消息等罪嫌提起公訴。

《東森新媒體ETtoday》也對此電詢蕭男對此案的看法，蕭男無奈地指出，他就是白手套，這些賄款他個人只「經手」，款項全上繳給「上面」，沒有落入自己的口袋內，今年3月被羈押後，轉汙點證人自白陳述收賄過程，並供出其他2案，也將經手的222萬元繳回，希望司法能還給他一個公道。

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