文化部再曝藝Fun券常態化規劃！　李永得：長久計畫結合民間

▲李永得說，月底會推出第二波以學生為主的獎勵。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

文化部日前提到未來振興藝文措施上要「常態化」，部長李永得今（13日）更透露，學生版藝Fun券這月底就能完成，不過，他也強調，有委員提到常態化如發藝Fun券方式，並沒有這麼多預算，因此會結合民間資源共同投入。

李永得說明，「文創法」中有一個條文，就是立委所提，其實一直都沒能力去執行，最主要原因就是政府沒那麼多預算，所以想到，政府可能編一部份預算，結合民間資源共同投入，對象「以學生為主」。至於為什麼以學生為主，他強調，不只是讓學生更有動機去做藝文體驗，而且也培養國家未來願意買票進藝文場館的潛在藝文支持者。

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媒體問計畫有加入教育部？李永得說，有初步溝通過，現在還沒達到這個細節，至於計畫並非月底要宣布？李永得指出「不是」，計畫是「長久的計畫」，但月底會就這次藝Fun券，會推出第二波的一種獎勵，這個獎勵是「以學生為對象」，也是結合政府跟民間，比如說民間廠商，不過，對於詳細規劃，最後他僅說，月底再宣布好了。

另外，文化部統計藝Fun券至今日上午8點，使用金額逾4.2億，使用前三名為書店及出版類（2.3億）、電影院（1億元）、表演藝術類（4600萬元）。