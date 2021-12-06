台北當代工藝分館大火「51件千萬作品」全毀　文化部再道歉了

▲北市當代工藝設計分館3樓起火。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



記者許展溢／台北報導

台北當代工藝設計分館3日火警，傳出災損約5萬，雖無人傷亡，建築結構也沒受損，不過，文史工作者陳仕賢不滿質疑，該館隸屬於文化部，良知何在？ 其中，30年漆藝作品，有51件作品毀於大火，造成千萬損失都不提？文化部今（6日）發出道歉聲明，後續將持續與藝術家協商。

陳仕賢在臉書提到，沒有立委、媒體願意為藝術家發聲，並監督該館的作為嗎？要請各位看看，台北當代工藝設計分館火災後的情形，館方說沒什麼損失，建物損失5萬元，館方的良知何在？

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陳仕賢說，友人王佩雯是台灣工藝獎得主，30年漆藝作品，此次51件作品毀於大火，造成約千萬損失都不提？並質疑漆藝作品被燒毀殆盡，國家級的展覽館面對火災，館方已開始卸責？且該館逃生口還被上鎖，這就是館方的管理態度？

▲李靜慧說，有關工藝家們的損失，絕非報載的5萬元。



文化部政務次長李靜慧在該則貼文留言，謹在此代表文化部和工藝中心向王佩雯工藝家致上無比的歉意，也感謝各界朋友的指教與提醒，工藝中心與文化部會負起所有責任。李靜慧說明，有關工藝家們的損失，絕非報載的5萬元，文化部會立即展開賠償協商。

李靜慧說，展場部分則待火場鑑識工作告一段落，同步展開展場整理和建築公共安全全面體檢，希望早日讓工藝家們以及喜愛工藝的大眾重回工藝館。昨日召開的說明會中，也有親自向所有受害工藝家表達，再次感謝大家對台灣工藝的支持，讓大家擔心，非常抱歉。

文化部今受訪則強調，後續相關問題、賠償，都會跟藝術家持續協商。台灣工藝研究發展中心官網今也發出聲明，有關這次災後的詳細損失，包括參展作品損失，均持續進行點檢整理、相關紀錄存証出險，以及其餘賠償協商作業中，中心並同步協助工藝展出及進駐業者處理災後復原及復展相關工作，對於這次火災意外，再次表示遺憾與誠摯的歉意。